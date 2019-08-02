المعد البدني السابق للفراعنة: الدوري المصري مثل الدرجة الثالثة الإسبانية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 20:03

كتب : FilGoal

بول يورنتي

يرى الإسباني بول يورينتي المعد البدني السابق لمنتخب مصر أن أداء الفراعنة في كأس إفريقيا 2019 تأثر بضعف مستوى الدوري المحلي.

وقال يورنتي في حوار مع موقع Regio7:"المستوى الفني للاعبين مرتفع جدا، لكن الإيقاع البطيء للبطولة (الدوري) يجعلها مثل دوري الدرجة الثالثة الإسبانية".

وواصل يورنتي، الذي كان مكلفا مع باقي أعضاء الجهاز الفني بمتابعة الدوري، "المباريات تلعب في كل يوم من الأسبوع، من الاثنين إلى الأحد، لكي أنتقل من مدينة 6 أكتوبر إلى ملعب قد أصل بعد 3 ساعات ونصف".

أخبار متعلقة

إيهاب جلال لـ في الجول: قرار الاعتماد على مدرب وطني للمنتخب رائع.. ولم يتواصل معي أحد صحيفة المنتخب: خليلوزيتش يجتمع بالاتحاد المغربي "لوضع النقاط على الحروف" "خطأ إداري فادح".. تقرير: النجم الساحلي يلعب الدور التمهيدي لأبطال إفريقيا بـ15 لاعبا فقط مران الأهلي - اللاعبون يرحبون بمتولي وأفشة.. وحمدي يشارك

وعمل يورنتي مع المدرب خافيير أجيرري في البطولة القارية التي ودعتها مصر من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب إفريقيا.

واستمر الموسم الماضي من الدوري المصري لمدة 362 يوما وتوج به الأهلي.

وتوقفت البطولة قبل انطلاق كأس إفريقيا وانتهت يوم الأحد الماضي.

ورحل أجيرري وجهازه بعدما خيب منتخب الفراعنة آمال جمهوره في بطولة استضافتها مصر وتوجت بها الجزائر.

اقرأ أيضا

طارق يحيى يوضح لـ في الجول تفاصيل "تكليفه بتدريب الزمالك".. ورسالة إلى الجمهور

قبل آل الشيخ.. أندية أوروبية مملوكة لمستثمرين عرب

أغلى 10 مدافعين في التاريخ

حوار في الجول – حمدي زكي: أخطأت بالاستمرار في سموحة.. والأهلي استحق الدوري

تيليجراف: أغلى مدافع في التاريخ.. ماجواير إلى مانشستر يونايتد تمت

ماركا: ريال مدريد يتمم اتفاقه مع فان دي بيك.. الصفقة تقترب وبوجبا لن يُستبعد

منتخب مصر كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

حسام حسن عن رغبة الأهلي في ضمه: رئيس سموحة يعرف كل شيء 29 دقيقة | مصر
ناينجولان: سأثبت أن إنتر كان مخطئا في قرار رحيلي 48 دقيقة | أوروبا
ريكورد: ريال مدريد يتحرك لضم قائد سبورتنج لشبونة ساعة | أوروبا
مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: لم يشترط على الزمالك راتبا قدره مليون دولار ساعة | مصر
ماكيليلي يعود إلى تشيلسي ساعة | أوروبا
وكيل موليكا لـ في الجول: عرض رسمي وحيد وصل لضم اللاعب.. وهذا موقف مازيمبي ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك