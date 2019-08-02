المعد البدني السابق للفراعنة: الدوري المصري مثل الدرجة الثالثة الإسبانية

يرى الإسباني بول يورينتي المعد البدني السابق لمنتخب مصر أن أداء الفراعنة في كأس إفريقيا 2019 تأثر بضعف مستوى الدوري المحلي.

وقال يورنتي في حوار مع موقع Regio7:"المستوى الفني للاعبين مرتفع جدا، لكن الإيقاع البطيء للبطولة (الدوري) يجعلها مثل دوري الدرجة الثالثة الإسبانية".

وواصل يورنتي، الذي كان مكلفا مع باقي أعضاء الجهاز الفني بمتابعة الدوري، "المباريات تلعب في كل يوم من الأسبوع، من الاثنين إلى الأحد، لكي أنتقل من مدينة 6 أكتوبر إلى ملعب قد أصل بعد 3 ساعات ونصف".

وعمل يورنتي مع المدرب خافيير أجيرري في البطولة القارية التي ودعتها مصر من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب إفريقيا.

واستمر الموسم الماضي من الدوري المصري لمدة 362 يوما وتوج به الأهلي.

وتوقفت البطولة قبل انطلاق كأس إفريقيا وانتهت يوم الأحد الماضي.

ورحل أجيرري وجهازه بعدما خيب منتخب الفراعنة آمال جمهوره في بطولة استضافتها مصر وتوجت بها الجزائر.

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