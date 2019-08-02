مدرب ليستر: اتفقنا مع يونايتد على ثمن بيع ماجواير

أكد برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي أن ناديه اتفق مع مانشستر يونايتد على قيمة مالية مقابل التخلي عن اللاعب هاري ماجواير.

وقال رودجرز في تصريحات صحفية يوم الجمعة:"كانت اتصالات جارية بين الناديين، وتم الاتفاق على المقابل المالي".

وواصل "الأمر يتوقف الآن على هاري ليتكلم معهم (يونايتد) ويصل لاتفاق بشأن بنود التعاقد. بعد ذلك بالطبع هناك كشف طبي. ربما بعد نهاية الأسبوع سنعرف أكثر".

وأشارت تقارير إلى أن يونايتد اتفق مع ليستر على انتداب ماجواير (26 عاما) مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ليصبح لاعب إنجلترا أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم. (طالع التفاصيل)

ماجواير كان أحد أعمدة منتخب إنجلترا الذي احتل المركز الرابع في كأس العالم 2018.

وفي الموسم الماضي شارك في 32 مباراة مع ليستر وسجل ثلاثة أهداف.

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