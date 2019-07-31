اقترب عمرو مرعي مهاجم بيراميدز من الانتقال إلى صفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال مصدر من بيراميدز فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "اتفقنا مع الزمالك على إعارة عمرو مرعي لمدة موسم وطلب مسؤولوه منا عدم قيد اللاعب في قائمتنا الإفريقية ليتسنى لهم قيده في قائمتهم الإفريقية".

وواصل "عمرو مرعي يجتمع مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الجارية للاتفاق على بنود تعاقده الشخصية".

وكان عمرو مرعي انضم إلى بيراميدز في شهر يناير الماضي في الانتقالات الشتوية قادما من صفوف النجم الساحلي التونسي.

ولكن لم يشترك لاعب إنبي والداخلية السابق في أي لقاء مع بيراميدز منذ ذلك الحين.

ويمتلك الزمالك في قائمته مهاجمين هما عمر السعيد وخالد بوطيب.

وإن تمت الصفقة بشكل رسمي سيكون مرعي تاسع صفقات الزمالك الصيف الجاري بعد محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وكريم بامبو ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي وإسلام جابر ومحمد صبحي.

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