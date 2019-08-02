الأهلي والزمالك يستهلان مشوارهما القاري في نفس اليوم

كشف اتحاد كرة القدم المصري يوم الجمعة مواعيد أول مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم الجديد من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز على ميدانه في 9 أغسطس أمام ايتوال دو كونجو الكونغولي في ذهاب دور الـ64 للكونفدرالية.

بينما يستهل الأهلي والزمالك المشوار في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد 11 أغسطس.

ويلعب الأهلي والزمالك في مصر مواجهتي الذهاب والإياب لدور الـ64 من البطولة القارية.

يواجه الأهلي فريق اطلع برة المنتمي لجنوب السودان بينما يلعب الزمالك ضد بطل الصومال فريق ديكادا.

وفي مباراة الذهاب يعتبر اطلع برة وديكادا الفريقين المستضيفين.

ويشارك المصري في الكونفدرالية لكنه يبدأ مشواره في منتصف سبتمبر بداية من دور الـ32.

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