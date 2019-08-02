خاص إيهاب جلال لـ في الجول: قرار الاعتماد على مدرب وطني للمنتخب رائع.. ولم يتواصل معي أحد
الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 19:55
كتب : أيمن عيد
يرى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري أن قرار الاعتماد على مدرب وطني للمنتخب المصري قرار أكثر من رائع.
وعقب إقالة خافيير أجيري من تدريب منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 لم يتم التعاقد مع مدير فني حتى الآن.
وقال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب إن منتخب مصر ينبغي أن يكون له مدرب وطني وليس أجنبي.
وعن تلك التصريحات قال جلال: "قرار السيد رئيس الجمهورية بالاعتماد على المدرب الوطني قرار أكثر من رائع و يفتح باب زيادة ثقة المصريين لتولي إدارة المؤسسات الوطنية فى جميع المجالات بما فيهم المنتخب الوطني".
وأضاف لـFilGoal.com "هذا هو التوقيت المناسب لوجود مدرب وطني للمنتخب".
وأشار "شرف لأي شخص أن يتولى تدريب المنتخب الوطني وليس هناك أي تواصل معى من أي مسؤول بخصوص هذا الشأن ولا يتعدى الأمر سوى معرفتى من الأصدقاء وزملائى بالجهاز الفني عن ترشيح اسمى لتولي تدريب المنتخب".
وتابع "هذا كرم من ربنا أن يترشح اسمي من ضمن المؤهلين لقيادة تدريب المنتخب حتى لو لم يتم اختياري".
مدرب المصري أكمل "المدرب القادم لابد أن يلتف حوله الجميع ونساعده على نجاح مهمته لأنه فى النهاية المدير الفني للمنتخب الوطني ويعمل على تحقيق آمال ملايين المصريين".
وفي سياق شؤون فريقه "نعمل بهدوء في الوقت الحالي ولا نتسرع في أي قرار نتخذه بخصوص الفريق وكل ما كان يشغل تفكيرنا الأيام الماضية إنهاء القائمة الإفريقية".
وواصل "نواجه ضغوطا مستمرة طوال فترة إعداد الموسم الجديد والدافع الأقوى لدينا تكوين فريق قوي للنادي المصري للظهور بشكل جيد".
وأتم "سنضم صفقات أخرى والحلول الفنية متاحة أمامنا لسد نقص بعض المراكز".
ويستعد منتخب مصر لبداية مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في شهر سبتمبر المقبل بملاقاة توجو.
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