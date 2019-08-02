يرى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري أن قرار الاعتماد على مدرب وطني للمنتخب المصري قرار أكثر من رائع.

وعقب إقالة خافيير أجيري من تدريب منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 لم يتم التعاقد مع مدير فني حتى الآن.

وقال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب إن منتخب مصر ينبغي أن يكون له مدرب وطني وليس أجنبي.

وعن تلك التصريحات قال جلال: "قرار السيد رئيس الجمهورية بالاعتماد على المدرب الوطني قرار أكثر من رائع و يفتح باب زيادة ثقة المصريين لتولي إدارة المؤسسات الوطنية فى جميع المجالات بما فيهم المنتخب الوطني".

وأضاف لـFilGoal.com "هذا هو التوقيت المناسب لوجود مدرب وطني للمنتخب".