رسميا - الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع مراد باتنا

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده رسميا مع المغربي مراد باتنا قادما من الوحدة في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي الجزيرة عن تعاقده مع اللاعب لمدة موسم واحد قابل للتجديد لينضم لقائمة الفريق بداية من فترة التحضيرات الجارية حاليا في مدينة أويستربيك الهولندية استعدادا للموسم الجديد.

وقال يورجن ستريبل مدرب الفريق عن باتنا: "لدي ثقة كبيرة جدا في قدرة باتنا على تقديم مستويات جيدة مع الفريق لأنه يمتلك الإمكانيات الفردية والجماعية اللازمة لتقديم الإضافة المطلوبة في خط الهجوم وفي الوسط أيضا".

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وأضاف لموقع ناديه "يتمتع (اللاعب) بخبرة كبيرة في الدوري الإماراتي، ونثق أيضا أن روح العائلة التي يتميز بها الجزيرة ستساعده على الانسجام سريعا في الفريق".

ولم يخف لاعب الفتح الرباطي السابق سعادته قائلا: "سعيد للغاية بانضمامي لنادي عريق وفريق كبير مثل الجزيرة الذي يتمتع بسمعة عالمية جيدة بعد مشاركته المميزة في كأس العالم للأندية وبسبب سعيه الدائم للمنافسة على المراكز المتقدمة والأدوار النهائية في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها".

وتابع "الفريق يمتلك نخبة رائعة من أفضل اللاعبين المحليين الدوليين، كما أن الجزيرة يمتلك بنية تحتية عالمية المستوى ولديه أكاديمية هي الأفضل في المنطقة، وجميع هذه الأسباب دفعتني للموافقة على الانضمام لهذا النادي الرائع".

وأتم "أتمنى أن أكون عند حسن ظن مسؤولي النادي والفريق والمشجعين، وأعد الجميع بأنني سأقدم كل ما امتلك من إمكانيات وخبرات لمساعدة الجزيرة على تحقيق أهدافه بداية من الموسم الجديد".

وارتبط اسم باتنا بالانتقال إلى الزمالك في وقت سابق قبل أن يحول النادي الأبيض أنظاره نحو محمد أوناجم لاعب الوداد.

الجناح المغربي صاحب الـ 29 عاما فسخ عقده مع نادي الوحدة الإماراتي.

ولعب باتنا 10 مباريات الموسم الماضي بقميص الوحدة ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 5.

مشوار باتنا مع الوحدة لم يستمر بشكل طبيعي بعدما قرر النادي الإماراتي في الموسم الماضي رفع اسمه من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ودخل اللاعب في أزمة مع المدرب هينك تين كات مدرب الوحدة السابق ليقرر الأخير تجميده، فلم يشارك مع الفريق منذ شهر فبراير وحتى نهاية الموسم، ليقرر النادي الاستغناء عن اللاعب، وفقا للتقارير الإماراتية والسعودية.

وبدأ باتنا مشواره مع الكرة المغربية بقميص حسنية أغادير، قبل أن ينتقل إلى الفتح الرباطي في 2012.

مع الفتح، لعب باتنا حتى أكتوبر 2016 قبل أن يرحل معارا إلى الإمارات الإماراتي ثم ينتقل كبيع نهائي إلى الوحدة في 2017.

على المستوى الدولي، لعب باتنا 3 مباريات مع منتخب المغرب، آخرهم في 2016 ولم يشارك في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

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