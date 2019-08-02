كلوب: سأستعمل الـ6 تغييرات أمام سيتي.. والتدريبات سبب ظهورنا السيئ في المباريات

حلل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، الحالة البدنية للاعبيه العائدين مؤخرا للتدريبات وعلى رأسهم محمد صلاح.

وصرّح كلوب للموقع الرسمي لناديه: "جميعهم حالتهم جيدة، لا يعاني أحدهم من وزن زائد، جميعهم في حالة جيدة".

وواصل: "لقد أعطونا دفعة قوية بمجرد عودتهم ومزيدا من الخيارات، والأمر ينطبق على على نابي كيتا وشاكيري. عودة أليسون كذلك كانت مفيدة لنا، فقد حضر في حالة بدنية مميزة".

وكان صلاح، وروبيرتو فيرمينو، وأليسون بيكر قد انضموا لتدريبات ليفربول يوم الإثنين الماضي، قبل أن يظهروا في المباراة الودية أمام أوليمبيك ليون مساء الأربعاء.

وواصل كلوب حديثه كاشفا عن معاناته في ظل افتقاده لـ صلاح، وفيرمينو، وساديو ماني: "في بداية فترة الإعداد، افتقدنا لخط هجومنا الذي لعب معنا الموسم الماضي، وهذا جعل حياتي صعبة، فقد اضطررت إلى إشراك لاعبين في غير مراكزهم".

وشدد: "ليس من الجيد الحكم على اللاعبين في هذه الحالة البدنية، فعندما تكون مرهقا لا تلعب بأفضل شكل ممكن. ولكن جودة لاعبينا العائدين ستساعدنا".

وأكمل: "كل من تواجدوا معنا منذ اليوم الأول لفترة الإعداد قام بعمل رائع، تدربنا بحدة كبيرة، وهذا السبب ربما في ظهور اللاعبين بإرهاق كبير خلال المباريات".

وأضاف: "لسوء الحظ نلعب مبارياتنا علانية ويمكن للجميع رؤيتنا. لكن مباراة ليون ساعدتنا حتى نرى أننا لا نزال نملك الكثير من الإيجابيات. صحيح لم ينتابنا الشك، ولكن من المهم أن تتحصل على بعض الضمانات".

مواجهة سيتي

ليفربول يخوض اختباره الرسمي الأول أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل.

ويأتي التساؤل الأهم، هل يشارك الخماسي العائد في المباراة؟

واعترف كلوب: "ليس لدينا وقتا طويلا حتى نتحلى بالصبر، الأمر الجيد يوم الأحد أننا قادرين على إجراء 6 تبديلات، هذا أمر مميز للغاية".

وأضاف: "بالطبع لن أكشف عن تشكيلتي الآن، سأختار قائمة للمباراة وليس للموسم بأكمله. في المعسكر الآن ليس لدينا عددا كبيرا من اللاعبين لأننا أعدنا بعض الشبان إلى ليفربول، ولكننا سنكون قادرين على اختيار تشكيلتنا".

هل إمكانية إجراء 6 تبديلات في مباراة الدرع الخيرية يسيطر على أفكاره قبل المواجهة؟

كلوب كان صريحا للغاية: "نعم، بشكل كبير، هذا مؤكد، وكأنه لا يوجد حدود بكل صراحة. سيكون لدينا 7 لاعبين على دكة البدلاء، حارس مرمى والـ6 الباقيين يمكنهم المشاركة، آمل ألا يضطر حارس المرمى للدخول بالطبع، وهذا يعني أن كل اللاعبين الآخرين يمكنهم المشاركة في المباراة، هذا رائع".

وأتم: "سنختار تشكيلة تسمح لنا بإجراء 6 تغييرات خلال مباراة مبكرة من الموسم أمام منافس قوي للغاية يدفعنا إلى الكثير من العمل البدني. سنستعمل على الأرجح التغييرات الستة".

ليفربول لم يتوج بالدرع الخيرية منذ عام 2006، ويسعى لاستعادة اللقب الغائب طوال 13 عاما.

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