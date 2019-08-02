خاص مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: وقعنا مع جناح العراق

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 20:38

كتب : ياسر الشريف

همام طارق

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي تعاقد ناديه مع الجناح العراقي همام طارق.

همام طارق

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ولعب طارق، الجناح الأيسر، للقوة الجوية العراقي والأهلي والظفرة الإماراتيين وارتدى قميص الاستقلال لموسم وحيد.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "وقعنا مع همام طارق جناح الاستقلال الإيراني السابق".

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وأضاف "الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون قريبا للغاية".

وشارك طارق في 16 مباراة مع الاستقلال في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وطارق لاعب أساسي في منتخب أسود الرافدين وشارك في 52 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف.

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وطارق البالغ عمره 23 عاما هو خامس لاعب يتعاقد معه الإسماعيلي في سوق الانتقالات الحالية بعد بيكيتي ومحمد حمدي زكي وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا".

ويستعد الإسماعيلي للمشاركة في الدوري المصري الممتاز والبطولة العربية.

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