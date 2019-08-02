"خطأ إداري فادح".. تقرير: النجم الساحلي يلعب الدور التمهيدي لأبطال إفريقيا بـ15 لاعبا فقط

ارتكب إداريو نادي النجم الساحلي التونسي خطأ إداريا فادحا، سيكلفهم خوض مباراتي دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا بقائمة تضم 15 لاعبا فقط.

ويلتقي الفريق التونسي أمام هافيا كوناكري الغيني يوم 11، و23 أغسطس الجاري، في أولى صدامات الموسم الجديد للمسابقة القارية.

وذكر موقع "الصريح" التونسي أن النجم الساحلي "ارتكب هفوة إدارية تسببت في إرساله قائمته منقوصة، وتضم 17 لاعبا فقط"، واصفل ما حدث بـ "الخطأ الفادح".

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة النجم الساحلي اعتقدت أن فريقها معفي من اللعب في الدور التمهيدي، لتكتفي بإدراك 17 اسما في القائمة خلال فترة القيد الأولى.

لاحقا أيقنت الإدارة الخطأ وسجلت 10 لاعبين خلال فترة القيد الثانية، مع دفع غرامة 500 دولار عن كل لاعب، لكن هذا لن يسمح لهم بالظهور في أول مباراتين أمام هافيا كوناكري.

الأزمة تتضاعف للمدرب فوزي البنزرتي مع حقيقة أن كريم العواضي مُسجل في قائمة الـ17 رغم رحيله عن النادي، كما أن مكرم كريدان حارس المرمى مصاب، ليترك البنزرتي أمام خيار وحيد في هذا المركز هو مكرم البديري.

هذا يعني أن البنزرتي سيفتقد لخدمات صفقاته الجديدة التي لم يتم قيدها، على شاكلة سليماني كوليبالي، وسليم بوخنشوش، وحمزة لحمر، ويانيس تافر، وبلال الماجري، وعلاء الدين أيوب.

إقالة متوقعة

موقع "الصريح" عاد لاحقا وذكر نقلا عن مصادره، أن إدارة النجم الساحلي اقتربت من إصدار قرار بإقالة السكرتير العام المسؤول عن خطأ القيد الإفريقي.

النجم الساحلي وصل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي، لكنه ودّع البطولة أمام الزمالك بطل المسابقة.

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