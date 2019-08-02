غرامة جديدة على إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 12:16

كتب : إسلام أحمد

إبراهيموفيتش

قررت اللجنة التأديبية في الدوري الأمريكي تغريم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي بسبب التحايل على الحكم.

السويدي المخضرم لم تُعلن قيمة الغرامة المالية الموقعة عليه، بعدما حاول الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 50 أثناء مواجهة بورتلاند تمبرز.

جالاكسي فشل في الفوز بتلك المباراة إذ خسر بنتيجة ثقيلة، أربعة أهداف دون رد.

أخبار متعلقة

بالفيديو - بقيادة إبراهيموفيتش وروني.. أتليتكو مدريد يُسقط نجوم الدوري الأمريكي إبراهيموفيتش "المُطارد" يفلت من عقوبة جديدة في الدوري الأمريكي عمرو طارق في فريق الأسبوع في الدوري الأمريكي بجوار إبراهيموفيتش بالفيديو - زلاتان "إرباهيموفيتش" يسجل هدفين ويقود جالاكسي لفوز جديد في الدوري الأمريكي

كما تم تغريم أيضا مايكل برادلي قائد تورنتو بسبب مشادة قوية خاضها مع لاعب سينسيناتي إيمانويل ليديسما أثناء مواجهة الفريقين.

إبراهيموفيتش سبق وتم تغريمه سابقا بسبب تدخل قوي مع المدافع الليبي محمد المنير أثناء مواجهة لوس أنجلوس في الدربي أدى لإصابته في الوجه. (طالع التفاصيل)

كما تعرض الموسم الجاري للإيقاف مباراتين بسبب شجاره مع شون جونسون بعد تسجيله هدف رغم اعتذاره عنما بدّر منه أثناء اللقاء.

السويدي البالغ 37 عاما خاض الموسم الحالي سجل 16 هدفا في 18 مباراة بالدوري ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة.

طالع أيضا

قرار رسمي من الزمالك بخصوص قيد أوناجم

تعرف على كافة تفاصيل أزمة قيد أوناجم

رسميا - أرسنال يضم أغلى لاعب في إفريقيا

مباريات الزمالك في استاد القاهرة

الهداف التاريخي لـ أوغندا في الدوري المصري

الدوري الأمريكي زلاتان إبراهيموفيتش لوس أنجلوس جالاكسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات السبت 3 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.. سوبر ألماني وفرنسي 6 ساعة | أوروبا
رسميا – إيقاف ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار 6 ساعة | أمريكا
رسميا - المقاولون يضم لاعب منتخب سيراليون 7 ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول - رفعت: زملكاويتي حرمتني من الأهلي.. وشائعة "سوشيال ميديا" أثرت على مسيرتي 7 ساعة | مصر
سكاي إيطاليا: بند "تقليص الراتب" يعطل صفقة ديبالا ولوكاكو التبادلية 7 ساعة | أوروبا
بسبب حادثة سالا.. خليلوزيتش يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نانت بعد رحيله 7 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك