غرامة جديدة على إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي

قررت اللجنة التأديبية في الدوري الأمريكي تغريم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي بسبب التحايل على الحكم.

السويدي المخضرم لم تُعلن قيمة الغرامة المالية الموقعة عليه، بعدما حاول الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 50 أثناء مواجهة بورتلاند تمبرز.

جالاكسي فشل في الفوز بتلك المباراة إذ خسر بنتيجة ثقيلة، أربعة أهداف دون رد.

كما تم تغريم أيضا مايكل برادلي قائد تورنتو بسبب مشادة قوية خاضها مع لاعب سينسيناتي إيمانويل ليديسما أثناء مواجهة الفريقين.

إبراهيموفيتش سبق وتم تغريمه سابقا بسبب تدخل قوي مع المدافع الليبي محمد المنير أثناء مواجهة لوس أنجلوس في الدربي أدى لإصابته في الوجه. (طالع التفاصيل)

كما تعرض الموسم الجاري للإيقاف مباراتين بسبب شجاره مع شون جونسون بعد تسجيله هدف رغم اعتذاره عنما بدّر منه أثناء اللقاء.

السويدي البالغ 37 عاما خاض الموسم الحالي سجل 16 هدفا في 18 مباراة بالدوري ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة.

طالع أيضا

قرار رسمي من الزمالك بخصوص قيد أوناجم

تعرف على كافة تفاصيل أزمة قيد أوناجم

رسميا - أرسنال يضم أغلى لاعب في إفريقيا

مباريات الزمالك في استاد القاهرة

الهداف التاريخي لـ أوغندا في الدوري المصري