الزمالك يعلن عبر موقعه الرسمي قيد أوناجم في قائمته الإفريقية

انتهت الأزمة ونجح مسؤولو نادي الزمالك في قيد محمد أوناجم في قائمته الإفريقية.

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

وأشار الزمالك في بيانه الرسمي إلى إتمام قيد اللاعب بعد حل أزمة تأخير عملية قيده بسبب "خلل فني في النظام الخاص بالاتحاد الإفريقي".

وأوضح النادي في بيانه "الخطأ كان متعلقا بنقل أوناجم من الوداد إلى الزمالك".

FilGoal.com كشف في وقت سابق كل تفاصيل أزمة عدم قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية حتى اللحظة

والآن نجح الزمالك في حل الأزمة وقيد لاعبه الجديد ليصبح متاحا للمشاركة من الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا وكذلك السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك أمام ديكاداها ذهابا أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس، قبل مواجهة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من نفس الشهر.

وسيواجه الزمالك، في حالة انتصاره على ديكاداها، الفائز من لقاء LPRC أويلرز الليبيري أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

وتقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.