مران الأهلي – فحص طبي لرمضان وسليمان.. ووحيد ينتظم في التدريبات

يستأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادا لبداية الموسم الجديد، واستئناف بطولة كأس مصر.

ويخضع الثنائي رمضان صبحي، ووليد سليمان لفحص طبي مساء اليوم قبيل انطلاق المران، لتحديد فرص مشاركتهما في التدريبات.

ويعاني وليد سليمان من إجهاد عضلي، فيما تعرض صبحي لكدمة في وجه القدم أدت إلى تورمه.

وينتظر محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي في مران الفريق مساء اليوم الجمعة، بعد أن تعافى بشكل كامل من إجهاد العضلة الضامة الذي تعرض له قبل معسكر الفريق بالإسكندرية الذي خاض خلاله الأهلي لقاءي الزمالك والمقاولون العرب في ختام الدوري العام.

وأصبح وحيد جاهزا للمشاركة في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له، ومشاركته في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش أثناء وجود الفريق في الإسكندرية.

وأخيرا، بدأ أليخاندرو مخطط أحمال الفريق، تنفيذ برنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين، والوصول بمعدلات اللياقة إلى مستواها الطبيعي؛ استعدادا لمباراتي اطلع برة من جنوب السودان.

ويركز أليخاندرو على الجانب البدني في مران الفريق اليوم، وذلك بالتنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بهدف رفع مستوى لياقة اللاعبين، والوصول بها إلى المعدل الطبيعي، في إطار التحضير لضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام اطلع برة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

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