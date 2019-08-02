خاص مصدر من الزمالك لـ في الجول: اقتربنا من حسم صفقة إمام عاشور

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 00:46

كتب : FilGoal

إمام عاشور - باسم علي - حرس الحدود - الأهلي - هدف ملغي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك اقتراب النادي من التعاقد مع صانع ألعاب وجناح غزل المحلة، إمام عاشور.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الزمالك اقترب من حسم صفقة إمام عاشور".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تحركنا من جديد في الصفقة بسبب تمسك اللاعب الشديد بـ الزمالك".

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وواصل "وصلنا الآن لاتفاق مبدئي مع غزل المحلة ومن المنتظر حسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة".

وتحدث إمام عاشور مع FilGoal.com في وقت سابق عن الزمالك قائلا: " الزمالك يعد فريقا كبيرا بكل تأكيد وشرف لي للغاية الانتقال إلى الزمالك وارتداء قميص الفارس الأبيض". (طالع التفاصيل)

وكان المشرف العام في نادي حرس الحدود قد كشف في وقت سابق مساندة النادي لإمام عاشور والموافقة على بيعه لـ الزمالك". (طالع التفاصيل)

إمام عاشور صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وانضم إمام عاشور إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من عزل المحلة.

وشارك إمام عاشور في 32 مباراة مع الحدود الموسم الماضي في الدوري المصري ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

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