كشف اللواء حازم الغريب، المشرف العام على الكرة ومدير التعاقدات لنادي حرس الحدود، موقف فريقه من انتقال إمام عاشور لنادي الزمالك.

إمام عاشور لاعبا لنادي غزل المحلة، لكنه قضى الموسم المنقضي معارا لنادي حرس الحدود، ضمن إعارة مدتها موسمين.

وقال اللواء حازم الغريب في تصريحات لـ FilGoal.com: "حرس الحدود يقف خلف إمام عاشور صانع ألعاب الفريق، وبالفعل أعطينا موافقة بيع اللاعب لنادي الزمالك من أجل مصلحة اللاعب وغزل المحلة".

وأضاف "في المقابل رفض غزل المحلة بيع اللاعب، وهذا ما رحبنا به رغبة منا في الحفاظ عليه لأنه سيكون مفيدا لنا".

المشرف العام على قطاع الكرة، انتقل للحديث عن المفاوضات مع محمد الشبيني مدافع الفريق، فقال "حدث بالفعل أن فاوضنا نادي الزمالك من أجل محمد الشبيني مدافع الفريق".

وأتم "منذ ذلك الحين لم يحدث أي جديد في هذه المفاوضات".

محمد الشبيني يشغل مركز قلب الدفاع، وقد شارك مع حرس الحدود في 34 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل فيهم هدفان.

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