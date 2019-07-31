بالفيديو – توتنام يفوز على بايرن بركلات الترجيح ويتوج بكأس أودي

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 23:02

كتب : محرر في الجول

توتنام ضد بايرن ميونيخ

توج توتنام بلقب كأس أودي الودية بعد فوزه بايرن ميونيخ بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا.

الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2، قبل أن ينتصر توتنام في ركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

تقدم توتنام في النتيجة مرتين عن طريق إريك لاميلا وكريستيان إريكسن في الدقائق 19 و59، إلا أن بايرن نجح في التعادل عن طريق يان فيت أرب وألفونسو ديفيز في الدقائق 61 و81.

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ولأول مرة يحصد توتنام كأس أودي الودية التي تقام كل عامين على منذ عام 2009 على ملعب أليانز أرينا.

وسبق لتوتنام المشاركة مرة واحدة فقط في البطولة من قبل عام 2015 وحصد المركز الثالث.

يذكر أن ريال مدريد حصد المركز الثالث بعد فوزه على فينيرباهتشه بنتيجة 5-3.

ويبدأ توتنام الدوري الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا يوم 10 أغسطس المقبل.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني يوم 3 أغسطس المقبل، بينما يبدأ مشواره في الدوري الألماني ضد هيرتا برلين 16 أغسطس المقبل.

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