بالفيديو – تشيلسي يسحق سالزبورج بخماسية وديا

النتائج الإيجابية لا تزال مستمرة في المباريات الودية لتشيلسي. الفريق الأزرق ينتصر على سالزبورج بخماسية.

وفاز تشيلسي على سالزبورج بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في النمسا.

وجاءت أهداف تشيلسي بأقدام كريستيان بولسيتش "هدفين" في الدقائق 20 و28 وروز باركلي من ركلة جزاء في الدقيقة 23 وبيدرو في الدقيقة 57 وميتشي باتشواي في الدقيقة 88.

بينما سجل أهداف سالزبورج جيرمي أونجوين في الدقيقة 50 وتاكومي مينامينو في الدقيقتين 86 و90.

انتصار تشيلسي هو الرابع في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، إذ فاز على سان باتريك الإيرلندي وبرشلونة وريدنج، وتعادل مع بوهيمانس الإيرلندي ويخسر من كواساكي فرونتال الياباني.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس المقبل على ملعب فودافون بارك في تركيا.

ويبدأ تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 11 أعسطس المقبل على ملعب أولد ترافورد.

وتولى لامبارد تدريب تشيلسي عقب نهاية الموسم الحالي عقب رحيل ماوريسيو ساري عن تدريب الفريق اللندني.

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