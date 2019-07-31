يتمسك نادي بيراميدز باستمرار رجب بكار ظهير أيمن الفريق رغم مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رجب بكار النادي : بيراميدز بيراميدز

وكانت هناك رغبة قوية من ناديي الأهلي والزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيمن بضم رجب بكار لكن بيراميدز أبلغهم استمرار اللاعب حسب مصدر مقرب من رجب بكار.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ FilGoal.com: "رجب بكار مستمر في بيراميدز الموسم المقبل رغم رغبة الأهلي والزمالك".

وأضاف المصدر "بيراميدز متمسك باستمرار اللاعب من أجل الكونفدرالية خاصة أنه ضمن 4 لاعبين يعتبرهم النادي القوام الأساسي للفريق".

وكشف المصدر "تواصل الأهلي والزمالك عن طريق أمير توفيق وأمير مرتضى منصور مع إدارة التسويق والتعاقدات في بيراميدز من أجل رجب بكار".

ويتمسك بيراميدز باستمرار الرباعي أحمد أيمن منصور وعبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" بالإضافة لرجب بكار.

وأوضح "لكن الرد من بيراميدز كان أن اللاعب ليس للبيع ونتمسك باستمراره من أجل بطولة الكونفدرالية".

وأضاف المصدر "مسؤول في بيراميدز تواصل أمس الثلاثاء مع رجب بكار وأبلغه بقرار النادي النهائي باستمراره رغم مفاوضات القطبين".

ويرتبط رجب بكار بعقد مع بيراميدز حتى 2022 بعد توقيعه الموسم الماضي لمدة أربعة مواسم.

وخاض رجب بكار 27 مباراة مع بيراميدز الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما.

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