خاص مصدر مقرب من اللاعب: رجب بكار مستمر مع بيراميدز رغم مفاوضات القطبين

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 22:22

كتب : بسام أبو بكر

حسين الشحات - رجب بكار - الأهلي - بيراميدز

يتمسك نادي بيراميدز باستمرار رجب بكار ظهير أيمن الفريق رغم مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رجب بكار

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكانت هناك رغبة قوية من ناديي الأهلي والزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيمن بضم رجب بكار لكن بيراميدز أبلغهم استمرار اللاعب حسب مصدر مقرب من رجب بكار.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ FilGoal.com: "رجب بكار مستمر في بيراميدز الموسم المقبل رغم رغبة الأهلي والزمالك".

أخبار متعلقة

رسميا – بيراميدز يضم إبراهيم حسن ولاعب منتخب أوغندا رسميا - بيراميدز يضم دودو الجباس مصدر من بيراميدز لـ في الجول: كل شيء تم.. ضممنا إبراهيم حسن من الزمالك مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

وأضاف المصدر "بيراميدز متمسك باستمرار اللاعب من أجل الكونفدرالية خاصة أنه ضمن 4 لاعبين يعتبرهم النادي القوام الأساسي للفريق".

وكشف المصدر "تواصل الأهلي والزمالك عن طريق أمير توفيق وأمير مرتضى منصور مع إدارة التسويق والتعاقدات في بيراميدز من أجل رجب بكار".

ويتمسك بيراميدز باستمرار الرباعي أحمد أيمن منصور وعبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" بالإضافة لرجب بكار.

وأوضح "لكن الرد من بيراميدز كان أن اللاعب ليس للبيع ونتمسك باستمراره من أجل بطولة الكونفدرالية".

وأضاف المصدر "مسؤول في بيراميدز تواصل أمس الثلاثاء مع رجب بكار وأبلغه بقرار النادي النهائي باستمراره رغم مفاوضات القطبين".

ويرتبط رجب بكار بعقد مع بيراميدز حتى 2022 بعد توقيعه الموسم الماضي لمدة أربعة مواسم.

وخاض رجب بكار 27 مباراة مع بيراميدز الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما.

اقرأ أيضا:

رسميا - بيراميدز يضم إبراهيم حسن ولاعب أوغندا

رسميا - الأهلي يضم أفشة لمدة خمس مواسم

خبر في الجول - الزمالك يرسل استغناء محمد إبراهيم للمقاصة

حوار في الجول - عواد: ليست أول مرة أوقع للزمالك والأهلي فاوضني مرة واحدة

مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: مهتمون بـ باسم علي

الأفضل في العالم - ممثلا عن إفريقيا.. هل يعادل صلاح إنجاز ويا؟

رجب بكار بيراميدز الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

المصري يضم مهاجم فاركو ساعة | الدوري المصري
صالح جمعة مازحا: أوسوس في أذن عبد الله.. شخصيته تناسب الأهلي ساعة | الدوري المصري
أفشة: حققت جزءا من حلمي.. شكرا على تمسك الأهلي بضمي ساعة | الدوري المصري
حوار - ديانج: كوليبالي نصحني بالانضمام إلى الأهلي الأفضل في إفريقيا.. طموحاتي كبيرة 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا – محمد إبراهيم ينتقل إلى المقاصة 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – توتنام يفوز على بايرن بركلات الترجيح ويتوج بكأس أودي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك