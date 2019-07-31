خبر في الجول – الأهلي يقيد أفشة في قائمته الإفريقية

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 22:19

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة بقميص الأهلي

قرر الأهلي أن يقيد الوافد الجديد على صفوفه محمد مجدي "أفشة" في قائمته الإفريقية المشاركة في دوري الأبطال للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وضع اسم أفشة في القائمة الإفريقية بعدما وقع على عقود انضمامه للفريق رسميا مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن الأهلي عن ضم أفشة قادما من صفوف بيراميدز بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 20 مليون جنيه.

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وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في حديثه لـFilGoal.com أن بيراميدز سيحصل على نسبة 20% من إعادة بيع أفشة مستقبلا.

وبذلك سيكون أفشة مقيدا في القائمة الإفريقية رفقة كل من الوافدين الجديدين محمود متولي وأليو ديانج.

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