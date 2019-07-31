أبدى محمود الجزار مدافع الأهلي رغبته في العودة مرة أخرى للجونة مشيرا إلى دور حسام غالي مدير الكرة بالنادي الساحلي وتأثيره على شخصيته.

عن المستقبل مع الأهلي ولماذا يُفضل الجونة وماذا تعلم من حسام غالي تحدث محمود الجزار إلى FilGoal.com.

وبدأ الجزار حواره مع FilGoal.com "الأهلي لم يحدد مصيري بعد لكني أرغب في الاستمرار مع الجونة إذا لم أعد للفريق".

وأوضح سبب رغبته "تعاقدت مع الأهلي لمدة 5 سنوات، وتمت إعارتي للجونة لـ 6 أشهر، ومن الصعب أن أحصل على فرصة الآن لذا أرغب في تجديد الإعارة لأنني أشعر بالراحة مع الجونة وأشارك بصفة أساسية، كما أن إدارة الجونة محترفة مثلها مثل الأندية الأوروبية".

وتابع "لا أعرف مصيري مع الأهلي، أنا الآن في فترة راحة، ولم أتلق أي إتصالات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق حتى الآن، كما أن معسكر الجونة للموسم الجديد سيبدأ خلال أيام".

وعن تجربته مع الجونة قال: "راضِ عن فترتي مع الجونة، لم أشارك في أول مباراتين عقب إعارتي لكن بعدها شاركت في كل اللقاءات وأصبحت عنصرا أساسيا في تشكيل الفريق".

وتطرق الجزار للحديث عن حسام غالي مدير الكرة بالجونة "تعلمت منه الروح القتالية وتحمل المسؤولية، لأنه دائما يتحدث معي -ومع باقي اللاعبين أيضا- عن القتال والروح وتقديم كل ما لدينا داخل الملعب".

وكشف عن سبب تألق عناصر الجونة "دائما يشعرنا بأننا من أفضل اللاعبين في الدوري ولا فرق بيننا وبين أي لاعب لذا نلعب بحماس وثقة دائما".

وضرب الجزار مثالا بمبارة الزمالك "حدث هذا الأمر قبل المباراة، جعلنا نتحمس للمباراة ونلعب بروح ونقل ذلك لكل اللاعبين".

وكان الجونة قد تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق في الجولة 33 للدوري المصري في مباراة طُرد فيها الجزار بعد مشادة مع يوسف أوباما لاعب الزمالك.

وشارك الجزار صاحب الـ21 عاما مع الجونة في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

الجزار انتقل إلى الجونة في يناير الماضي من الأهلي في صفقة رباعية ضمت أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق.

وكان الجزار قد انتقل إلى الأهلي في يناير 2018 وشارك مرتين فقط مع الفريق الأول للقلعة الحمراء وكان يشارك دائما مع فريق الشباب.

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