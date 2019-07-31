أتم الأهلي تعاقده مع محمد مجدي "أفشة" قادما من صفوف بيراميدز رسميا اليوم الأربعاء فما هي تفاصيل التعاقد.

يكشف أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء تفاصيل الصفقة لـFilGoal.com.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com عقب دقائق من الإعلان عن التوقيع مع أفشة رسميا: "الصفقة كلفت خزائن الأهلي 20 مليون جنيه".

وأضاف "بيراميدز له نسبة 20% من إعادة بيع أفشة في المستقبل لأي ناد".

وواصل أمير توفيق "لا يوجد أي صفقات تبادلية مع بيراميدز من أجل ضم أفشة".

وأتم مدير التعاقدات في الأهلي حديثه "الصفقة واجهت بعض الصعوبات ولكن محمود الخطيب وعدلي القيعي كان لهما دورا كبيرا في تسهيل كل شيء وإتمامها في النهاية للأهلي وأشكرهما على نصائحهما المستمرة ودعمهما الكبير".

ووقع أفشة على عقد يربطه بالأهلي لخمس سنوات مقبلة.

أفشة خاض الموسم الماضي 24 مباراة مع بيراميدز، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

يذكر أن الأهلي ضم أربعة لاعبين بشكل رسمي إلى الآن هم أليو ديانج لاعب الوسط المالي من مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، مع تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بالإضافة إلى محمد مجدي "أفشة" الوافد الجديد.

ومن المقرر غلق باب القيد الإفريقي رسميا مساء اليوم الأربعاء.

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