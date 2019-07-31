رسميا - الأهلي يضم أفشة لمدة 5 سنوات

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي ضم محمد مجدي أفشة رسميا لمدة 5 سنوات.

وكشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع أفشة لاعب بيراميدز وإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية.

وأعلن الأهلي استلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالانضمام إلى النادي.

وكان FilGoal.com قد علم من مصدر في الأهلي إنهاء كافة التفاصيل وضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه. (من هنا)

وأوضح الأهلي أن صفقة أفشة تأتي في إطار خطة تدعيم الفريق الأول والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

أفشة خاض الموسم الماضي 24 مباراة مع بيراميدز، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

يذكر أن الأهلي ضم أربعة لاعبين بشكل رسمي إلى الآن. هم أليو ديانج لاعب الوسط المالي من مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، مع تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة الوافد الجديد.

ومن المقرر غلق باب القيد الإفريقي رسميا مساء اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضا:

رسميا - بيراميدز يضم إبراهيم حسن ولاعب أوغندا

رسميا - الأهلي يضم أفشة لمدة خمس مواسم

خبر في الجول - الزمالك يرسل استغناء محمد إبراهيم للمقاصة

حوار في الجول - عواد: ليست أول مرة أوقع للزمالك والأهلي فاوضني مرة واحدة

مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: مهتمون بـ باسم علي

الأفضل في العالم - ممثلا عن إفريقيا.. هل يعادل صلاح إنجاز ويا؟