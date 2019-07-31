بالفيديو - في حضور صلاح الأول.. ليفربول يصعق ليون بثلاثية استعدادا لـ سيتي

استعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية يوم الأحد بالانتصار على ليون الفرنسي ثلاثية مقابل هدف وديا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

المباراة شهدت الظهور الأول لمحمد صلاح عقب فترة من الراحة حصل عليها عقب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

والدولي المصري شارك لمدة 45 دقيقة فقط قبل أن يخرج بعد نهاية الشوط الأول في مشاركة شهدت نشاطا ملحوظا وإن افتقد للخطورة (شاهد ملخص اللمسات).

هدف اللقاء الأول سجله ليون بشكل مبكر في الدقيقة الرابعة مستفيدا من خطأ فادح للحارس أليسون بيكر. أليسون حاول الإمساك بكرة سهلة قبل أن تسقط من يديه وتذهب للاعب ليون ليعيقه البرازيلي ويتسبب في ركلة جزاء.

الركلة انبرى لها الهولندي ممفيس ديباي وسددها على يمين أليسون الذي ذهب في الاتجاه المعاكس.

لكن الرد الأحمر لم يتأخر كثيرا وأتى بعدها بـ14 دقيقة. روبيرتو فيرمينو استقبل عرضية من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية بيسراه في الشباك مع الدقيقة 18.

الريدز لم يكتفوا بذلك وعادوا لتسجيل هدف آخر بعد 4 دقائق فقط إثر عرضية من الناحية اليمنى فشل يواكيم أندرسون مدافع ليون في التعامل معها ليودعها رأسية في الشباك.

خطورة صلاح ظهرت مع الدقيقة 27 حينما توغل من الناحية اليسرةى وسدد بقوة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

المصري كاد يسجل هدف ثالث لفريقه من انفراد ولكنه فشل في السيطرة على الكرة بالشكل الأمثل ليقطعها الدفاع.

مع الشوط الثاني لم تتغير الوضعية كثيرا واستمرت سيطرة ليفربول على الكرة، والصاعد هاري ويلسون ترجم تلك السيطرة بهدف ولا أروع.

الشاب الإنجليزي تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء وقرر أن يصوب كرة صاروخية يسارية سكنت في المقص الأيمن بطريقة رائعة مع الدقيقة 53.

بعد تلك الدقائق تواصل تبادل الهجمات من جانب الفريقين لكن دون خطورة تذكر لتنتهي المباراة على تلك النتيجة.

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