قرر نادي الزمالك مكافأة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق بعد موسم رائع، كان أحد أسلحة الفريق الرئيسية فيه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك قرر إدراج اسم عبد الله جمعة، ضمن الأسماء التي سيتم تعديل عقودها قبل بداية الموسم الجديد.

الزمالك أعلن في وقت سابق، تعديل عقد طارق حامد، ومحمود علاء لاعبا الفريق بعد مجهوداتهم الكبيرة، قبل إضافة اسم عبد الله جمعة.

عبد الله جمعة انضم لنادي الزمالك بداية الموسم قبل المنصرم قادما من إنبي، وبعد نصف موسم رائع مع النادي المصري.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 24 مباراة بين الدوري وكأس مصر، صنع فيهم هدفا واحدا، بخلاف المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية والتتويج بلقبها.

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