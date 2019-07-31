جوائز الأفضل في العالم - صلاح ينافس ميسي ورونالدو وماني

اختير نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

محمد صلاح النادي : ليفربول

صلاح توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول في الموسم المنصرم، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الذي خسره فريقه بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.

العديد من الجوائز الفردية حصدها النجم المصري الموسم الماضي على رأسها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وجاءت قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب على النحو التالي:-

المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس

الهولندي فرانكي دي يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة الحالي

الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة

السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول

الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول

الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع أياكس السابق ويوفنتوس الجديد

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنام

البلجيكي إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي السابق وريال مدريد الجديد

الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان

التصويت لصلاح من هنا

يذكر أن لوكا مودريتش ظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST لعام 2018 فيما حل رونالدو ثانيا في التصويت وجاء صلاح في المركز الثالث.

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الإعلان عن الفائزين بجائزة THE BEST سيتم خلال حفل يقام بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.

يذكر أن صلاح حصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018 بحفل العام الماضي.





















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