جوائز الأفضل في العالم - صلاح ينافس ميسي ورونالدو وماني
الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 16:05
كتب : FilGoal
اختير نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
صلاح توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول في الموسم المنصرم، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الذي خسره فريقه بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.
العديد من الجوائز الفردية حصدها النجم المصري الموسم الماضي على رأسها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.
وجاءت قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب على النحو التالي:-
المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس
الهولندي فرانكي دي يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة الحالي
الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة
🏆 #TheBest Men's Player Candidate
🔘 @ChampionsLeague winner
🔘 Club’s top goalscorer in all competitions
🔘 Joint-top @PremierLeague goalscorer https://t.co/Pm1uF5WbVd— FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019
السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول
الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول
الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع أياكس السابق ويوفنتوس الجديد
الإنجليزي هاري كين لاعب توتنام
البلجيكي إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي السابق وريال مدريد الجديد
الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان
🚨 Ready? 🚨#TheBest Men's Player nominees:
🇳🇱 Matthijs de Ligt
🏴@HKane
🇸🇳 Sadio Mane
🇫🇷@KMbappe
🇦🇷 Lionel Messi
🇪🇬@MoSalah
Voting NOW OPEN 👇https://t.co/nw6p9KIcc6— FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019
يذكر أن لوكا مودريتش ظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST لعام 2018 فيما حل رونالدو ثانيا في التصويت وجاء صلاح في المركز الثالث.
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الإعلان عن الفائزين بجائزة THE BEST سيتم خلال حفل يقام بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.
يذكر أن صلاح حصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018 بحفل العام الماضي.
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