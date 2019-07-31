خاص مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف اللاعبين غير المقيدين في قوائم فرقهم

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 16:39

كتب : عاطف شادي

اتحاد الكرة

ما موقف اللاعبين غير المقيدين في قوائم فرقهم بعد لائحة القيد الجديد؟ سؤال وجهه FilGoal.com لاتحاد الكرة.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل لجنة شؤون اللاعبين، بأن هذا العام لن يشهد تواجد قائمة انتظار.

المصدر أوضح لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة هذا العام أراد القضاء على تكديس اللاعبين".

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وأضاف "وضعنا حد أقصى للقائمة بـ30 لاعبا، بالإضافة لخمسة معارين ومعارين من أجانب وثلاثة معارين لمواليد 97 و98".

وأكمل "أي لاعب غير مقيد تحت أيا من تلك الصفات، سيحق له الرحيل عن فريقه".

وأتم "اللاعب غير المقيد في قائمة فريقه يحق له الرحيل مجانا".

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