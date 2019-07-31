وصل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك إلى المغرب تمهيدا لانضمامه إلى صفوف الوداد.

وعلم FilGoal.com من مصدر في نادي الزمالك أن اللاعب من المقرر انضامه على سبيل الإعارة ضمن صفقة محمد أوناجم.

كمال علم FilGoal.com أن كاسونجو بالفعل وصل إلى المغرب من أجل توقيع العقود من الوداد.

ومن المقرر أن ينضم كاسونجو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة على أن يعود للزمالك بنهاية الموسم المقبل.

على أن يكون انضمام كاسونجو إلى الوداد المغربي يأتي ضمن صفقة انتقال محمد أوناجم للزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن بشكل رسمي صباح اليوم الأربعاء عن انضمام محمد أوناجم لمدة 3 مواسم.

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