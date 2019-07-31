التشكيل - صلاح أساسي أمام ليون

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 17:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورتو - الصورة من حساب ليفربول

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه الودية ضد ليون في جنيف يوم الأربعاء.

صلاح عاد إلى تدريبات ليفربول يوم الثلاثاء لأول مرة بعد انتهاء إجازته الصيفية عقب المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

وظهر صلاح يوم الثلاثاء في تدريبات منفردة مع الرباعي العائد معه، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وجيردان شاكيري ونابي كيتا.

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وتواجد اسم النجم المصري في قائمة فريقه التي تخوض معسكرا تدريبيا في فرنسا استعدادا لبدء المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.

واختار يورجن كلوب المدير الفني للريدز 29 لاعبًا لقائمة معسكر إيفيان هذا الأسبوع، حسب موقع ناديه.

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون في السابعة مساء الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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