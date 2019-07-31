رسميا - فيورنتينا يعلن ضم برنس بواتينج

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 17:03

كتب : FilGoal

كيفن برنس بواتينج - برشلونة

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي يوم الأربعاء ضم اللاعب الغاني كيفن برنس بواتينج لاعب وسط ساسولو.

بواتينج مهاجم ساسولو لعب في صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المنصرم بعدما انتقل إلى البلوجرانا في يناير الماضي.

لم يعلن الفيولا مدة تعاقده مع اللاعب من العمر 32 عاما، لكن تقارير عديدة تشير إلى أنه وقع عقدا لمدة موسمين.

أخبار متعلقة

تقرير: رونالدو يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر لانتداب لوكاكو جوائز الأفضل في العالم - صلاح ينافس ميسي ورونالدو وماني غياب النني عن أرسنال يتواصل جازيتا: روما يدرس ضم لوفرين.. وميلان في الصورة

لم يلعب بواتينج بقميص برشلونة سوى 3 مباريات فقط في الدوري الإسباني.

وارتدى بواتينج قمصان ميلان وشالكة وإينتراخت فرانكفورت من قبل.

طالع أيضا

طالع أيضا

غياب النني عن أرسنال يتواصل

الترجي يعلن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك: 3 لاعبين ليسوا للبيع

رئيس الزمالك: الأهلي تلاعب بعقل كهربا

بيراميدز يضم الجباس

كيفن برنس بواتينج فيورنتينا ساسولو برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - ظهور نشيط في ملخص لمسات صلاح أمام ليون وديا 6 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – هاتريك بنزيمة يقود ريال مدريد لفوز مثير على فينيربهاتشه وديا 29 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – عواد: ليست أول مرة أوقع لـ الزمالك.. والأهلي فاوضني مرة وحيدة 39 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – بيراميدز يضم إبراهيم حسن ولاعب منتخب أوغندا 58 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - كاسونجو يصل المغرب تمهيدا للانضمام إلى الوداد معارا ساعة | الدوري المصري
الأفضل في العالم – ممثلا عن إفريقيا.. هل يعادل صلاح إنجاز ويا؟ ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك