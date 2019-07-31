رسميا - فيورنتينا يعلن ضم برنس بواتينج

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي يوم الأربعاء ضم اللاعب الغاني كيفن برنس بواتينج لاعب وسط ساسولو.

بواتينج مهاجم ساسولو لعب في صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المنصرم بعدما انتقل إلى البلوجرانا في يناير الماضي.

لم يعلن الفيولا مدة تعاقده مع اللاعب من العمر 32 عاما، لكن تقارير عديدة تشير إلى أنه وقع عقدا لمدة موسمين.

لم يلعب بواتينج بقميص برشلونة سوى 3 مباريات فقط في الدوري الإسباني.

وارتدى بواتينج قمصان ميلان وشالكة وإينتراخت فرانكفورت من قبل.

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