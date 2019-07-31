تقرير: رونالدو يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر لانتداب لوكاكو

قالت صحيفة صن الإنجليزية يوم الأربعاء إن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لا يمانع تعاقد ناديه مع روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد.

روميلو لوكاكو النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ عمره 34 عاما أجاب مسؤولي يوفنتوس بالموافقة حين طلبوا رأيه في الصفقة.

وكانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية ذكرت أن باولو ديبالا لاعب يوفنتوس سافر إلى إنجلترا للاجتماع بمسؤولي مانشستر يونايتد تمهيدا لانتقاله إلى الأخير مقابل رحيل لوكاكو إلى يوفنتوس.

ويرغب إنتر ميلان في الحصول على خدمات البلجيكي لوكاكو (26 عاما) لكن تقاريرا صحفية قالت إن عرضه ليس قريبا من 85 مليون يورو القيمة التي حددها يونايتد للاستغناء عن اللاعب.

وشارك لوكاكو في 32 مباراة بالموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وانتقل لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

طالع أيضا

غياب النني عن أرسنال يتواصل

الترجي يعلن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك: 3 لاعبين ليسوا للبيع

رئيس الزمالك: الأهلي تلاعب بعقل كهربا

بيراميدز يضم الجباس