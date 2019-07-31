تقرير: رونالدو يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر لانتداب لوكاكو

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 17:00

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بلجيكا

قالت صحيفة صن الإنجليزية يوم الأربعاء إن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لا يمانع تعاقد ناديه مع روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد.

روميلو لوكاكو

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ عمره 34 عاما أجاب مسؤولي يوفنتوس بالموافقة حين طلبوا رأيه في الصفقة.

وكانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية ذكرت أن باولو ديبالا لاعب يوفنتوس سافر إلى إنجلترا للاجتماع بمسؤولي مانشستر يونايتد تمهيدا لانتقاله إلى الأخير مقابل رحيل لوكاكو إلى يوفنتوس.

أخبار متعلقة

شيكابالا: العودة للزمالك أهم خطوة في حياتي.. سنتحد جميعا لإسعاد جماهيرنا مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف اللاعبين غير المقيدين في قوائم فرقهم خبر في الجول – خطوة تقديرية من الزمالك تجاه عبد الله جمعة حوار في الجول - حسام حسن: حظي سيء مع الأهلي والزمالك.. وسأنافس على لقب الهداف

ويرغب إنتر ميلان في الحصول على خدمات البلجيكي لوكاكو (26 عاما) لكن تقاريرا صحفية قالت إن عرضه ليس قريبا من 85 مليون يورو القيمة التي حددها يونايتد للاستغناء عن اللاعب.

وشارك لوكاكو في 32 مباراة بالموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وانتقل لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

طالع أيضا

غياب النني عن أرسنال يتواصل

الترجي يعلن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك: 3 لاعبين ليسوا للبيع

رئيس الزمالك: الأهلي تلاعب بعقل كهربا

بيراميدز يضم الجباس

لوكاكو مانشستر يونايتد يوفنتوس رونالدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - ظهور نشيط في ملخص لمسات صلاح أمام ليون وديا 6 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – هاتريك بنزيمة يقود ريال مدريد لفوز مثير على فينيربهاتشه وديا 29 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – عواد: ليست أول مرة أوقع لـ الزمالك.. والأهلي فاوضني مرة وحيدة 39 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – بيراميدز يضم إبراهيم حسن ولاعب منتخب أوغندا 58 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - كاسونجو يصل المغرب تمهيدا للانضمام إلى الوداد معارا ساعة | الدوري المصري
الأفضل في العالم – ممثلا عن إفريقيا.. هل يعادل صلاح إنجاز ويا؟ ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك