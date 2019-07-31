عبد الحفيظ يرد على منتقدي التتويج بالدوري: منافسو الأهلي قبل صفقات يناير عطلوا الخصم

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من يبرر فوز الفريق الأحمر بالدوري المصري لتأجيل مبارياته.

الأهلي فاز بالدوري برصيد 80 نقطة وحصد الدرع رقم 41.

وقال عبد الحفيظ: "من يتحدث عن صفقات يناير وتأجيل المباريات المؤجلة للأهلي يقول كلام للاستهلاك المحلي".

وأضاف في تصريحات لقناة MBC مصر "ليخبرني أحد بالحقيقة، كم مباراة لعبها الأهلي بعد صفقات يناير؟ لعبنا ضد الإسماعيلي والمصري دون صفقات".

وأوضح "الفرق التي لعبنا ضدها قبل صفقات يناير لعبت ضد الخصم وعطلته، مثل المقاولون العرب والنجوم".

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن المنافسة على الدوري في الموسم المنقضي "الأهلي تغلب على الجميع بشخصيته".

وأردف "حين نصل لـ 74 أو 76 نفوز بالدوري، هذا ما حدث في السنوات الأربعة الماضية مع مارتن يول وحسام البدري وفي الموسم الحالي".

وتابع "شخصية الأهلي ظهرت في أخر 8 مباريات للفريق، ضد المصري وطلائع الجيش والنجوم وإنبي وسموحة والإسماعيلي والمقاولون العرب والزمالك، كنا نحتاج للفوز في كل هذه المباريات، وفزنا في 7 وتعادلنا واحدة".

وأكمل "في تلك الفترة تعثر الخصم ضد الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة وخسر ضدنا وضد المصري، أي أنه فقد حوالي 16-17 نقطة".

واستمر "من يتعرض للضغوط ويتغلب عليها هو من يظهر بالدوري".

وواصل "بيراميدز خلق منافسة في الدوري".

وأتم "الوضع في الموسم المقبل سيكون مختلف للغاية، في الموسم الحالي كان هناك الكثير من الأشياء التي تحدث خارج الملعب مثل التصريحات والانفعالات والتحديات".

اقرأ أيضا:

وكيل معروف يوسف لـ في الجول: مصير اللاعب متوقف على مكالمة.. ولا ينوي مغادرة مصر

أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها

الأهلي: 15 مليون جنيه رقم مناسب جدا لصفقة متولي

صورة في الجول – أوناجم وبنشرقي يصلان القاهرة لإتمام انتقالهما إلى الزمالك

مصدر من الزمالك لـ في الجول: كل شيء تم مع الإسماعيلي.. عواد انضم لنا