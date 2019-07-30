رسميا – الاتحاد الأرجنتيني يجدد الثقة في سكالوني لخوض تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن تجديد الثقة في ليونيل سكالوني لمواصلة قيادة المنتخب.

سكالوني قاد الأرجنتين لحصد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019، ونال ثقة اتحاده المحلي لمواصلة المشوار.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني عبر موقعه الرسمي أن "اللجنة التنفيذية قررت اليوم استمرار سكالوني خلال تصفيات كأس العالم 2022 في قطر بداية من العام المقبل".

يأتي هذا البيان رغم أن عقد سكالوني مع الاتحاد الأرجنتيني ينتهي في ديسمبر المقبل، ويفتح الطريق ربما إلى تجديد تعاقده.

سكالوني (41 عاما) تولى كان مساعدا لـ خورخي سامباولي المدرب السابق للأرجنتين الذي رحل بعد الخروج من ثُمن نهائي كأس العالم 2018.

ليعوضه سكالوني بشكل مؤقت، قبل أن يصير مدربا دائما للأرجنتين، ويقودها للمركز الثالث في كوبا أمريكا على أرض البرازيل.

سكالوني قاد الأرجنتين إجمالا في 15 مباريات، فاز في 9 منها، تعادل مرتين، وخسر 4.

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