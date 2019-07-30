شدد مؤمن زكريا جناح الأهلي على استعداده لتقديم أقصى ما لديه لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل وكأنه قادما من الزمالك مثلما حدث من أربعة مواسم ونصف الموسم.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وكان مؤمن زكريا خرج للإعارة في يناير الماضي من الأهلي لصفوف أحد السعودي لكن الصفقة لم تتم وفسخ تعاقده بعد عدة أسابيع.

وقال مؤمن زكريا لـ FilGoal.com: "متمسك بالاستمرار مع الأهلي وإثبات نفسي في التدريبات، لا أشغل بالي بأمور القيد هدفي هو إثبات نفسي في التدريبات وأكون مفيدا لتدعيم صفوف الفريق لتحقيق البطولات".

وعن الإصابة اليت لحقت به أوضح مؤمن "تعافيت تماما من الإصابة التي لحقت بي، قمت بالتأهيل لمدة شهرين ويتبقى لي أسبوعين تقريبا للمشاركة بشكل طبيعي".

وأضاف مؤمن زكريا "سعيد بالثقة التي يمنحها لي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، تحدث معي وعن احتياج النادي الموسم المقبل لخدماتي وأنا مستعد لذلك".

وتابع "منذ عودتي إلى الأهلي مجددا وهو يتحدث معي باستمرار ويساندي ويدعمني وأسعى لأكون على قدر الثقة".

وشدد "أخوض الموسم المقبل وكأنني قادما من الزمالك في 2015، لدي طموحات وتحديات أسعى لتحقيقها مثلما فعلت وقتها".

وعن طموحاته المقبلة شدد مؤمن "فزت بكل الألقاب مع الأهلي منذ قدومي، ينقصني اللقب الإفريقي، وأسعى لتحقيق ذلك فهو حلم بالنسبة لي".

"حصدت لقب الدوري 6 مرات منهم خمسة ألقاب مع الأهلي، و3 ألقاب كأس منهم لقب مع الأهلي ولقب سوبر مصري".

وعن رؤيته للجهاز الفني أوضح "منذ عودتي لم أشارك في التدريبات تحت قيادة لاسارتي وهو أمر طبيعي بسبب عدم قيدي في القائمة، لكن بالتأكيد هو يدرب نادي كبير بحجم الأهلي فهو على قدر المسؤولية ونجح في حصد لقب الدوري الصعب منح الفريق ثقة".

وعن قدرة الفريق الفوز بلقب دوري الأبطال شدد مؤمن "بطولة إفريقيا هدف الفريق بالطبع مثلما الحال لباقي البطولات".

وأضاف "لكن نتخذ الأمور خطوة خطوة نحو ذلك، في البداية يجب أن نركز على السوبر المصري وكأس مصر وبعد ذلك مباراة تلو الأخرى في إفريقيا حتى الوصول لهدفنا".

وعن وجود منافسة قوية هذا الموسم في مركزه قال مؤمن: "منذ قدومي إلى الأهلي وأنا في منافسة مع لاعبين كبار وهذا هو الحال دائما في الأهلي، الأهم العطاء وأعتقد أن الحمد لله أرقامي تظهر ذلك فاعتبر نفسي من هدافي الفريق".

وأخيرا وجه مؤمن زكريا رسالة إلى الجماهير قائلا: "أشكر جمهور الأهلي على المساندة الدائمة، ومطالبتهم بمشاركتي رغم غيابي الفترة الأخيرة، ذلك يحفزني أكثر وأسعى للرد على ذلك داخل الملعب".

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