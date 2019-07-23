ماذا يفعل عماد النحاس أمام الأهلي.. فوز بالمقاولون وتعادل وحيد

يلعب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب مباراته الثامنة ضد الأهلي وجميعهم في الدوري المصري.

ولا بديل للأهلي عن الفوز أمام المقاولون العرب من أجل حسم لقب الدوري للمرة 41 في تاريخه.

ويلعب الفريقان في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب في نفس توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي على استاد بتروسبورت.

وتأتي مباراة الأهلي والمقاولون هي الثانية لعماد النحاس بقيادة ذئاب الجبل أمام الأهلي، وكانت مباراة الذهاب هي المباراة الوحيدة التي فاز فيها النحاس على الأهلي.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواجهات عماد النحاس ضد الأهلي:

لعب النحاس 7 مباريات ضد الأهلي كمدير فني وكان ذلك بقيادة 5 فرق مختلفة وهم أسوان والرجاء والشرقية وطنطا والمقاولون العرب.

ونجح النحاس في الفوز بلقاء وحيد وهو اللقاء الأخير، كما تعادل مباراة واحدة وخسر في 5 مناسبات.

- لعب النحاس أمام الأهلي كمدير فني لأسوان 3 مرات وخسر في المباريات الثلاثة بنتائج 3-1 و4-0 و2-0 على الترتيب.

- تعادل النحاس بفريق الشرقية مع الأهلي 1-1

- خسر النحاس مباراتين أمام الأهلي بعد ذلك، الأولى مع الرجاء 1-4، والثانية 1-2.

- أخر مباراة للنحاس ضد الأهلي كانت في نوفمبر الماضي وفاز المقاولون العرب بهدف نظيف.

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