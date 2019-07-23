ماذا يفعل عماد النحاس أمام الأهلي.. فوز بالمقاولون وتعادل وحيد

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 20:38

كتب : محمد سمير

الأهلي - المقاولون

يلعب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب مباراته الثامنة ضد الأهلي وجميعهم في الدوري المصري.

ولا بديل للأهلي عن الفوز أمام المقاولون العرب من أجل حسم لقب الدوري للمرة 41 في تاريخه.

ويلعب الفريقان في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب في نفس توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي على استاد بتروسبورت.

أخبار متعلقة

قائمة الأهلي – لاسارتي يختار 26 لاعبا لمواجهتي المقاولون والزمالك مران الأهلي – لاسارتي يوقف التدريبات لعلاج الأخطاء.. والاهتمام بالركلات الثابتة رئيس المقاولون: كيف ينظر البدري في وجهي بعدما سرقني؟ رمضان ينتظم في مران الأهلي استعدادا لـ المقاولون.. وإصابة عمار حمدي

وتأتي مباراة الأهلي والمقاولون هي الثانية لعماد النحاس بقيادة ذئاب الجبل أمام الأهلي، وكانت مباراة الذهاب هي المباراة الوحيدة التي فاز فيها النحاس على الأهلي.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواجهات عماد النحاس ضد الأهلي:

لعب النحاس 7 مباريات ضد الأهلي كمدير فني وكان ذلك بقيادة 5 فرق مختلفة وهم أسوان والرجاء والشرقية وطنطا والمقاولون العرب.

ونجح النحاس في الفوز بلقاء وحيد وهو اللقاء الأخير، كما تعادل مباراة واحدة وخسر في 5 مناسبات.

- لعب النحاس أمام الأهلي كمدير فني لأسوان 3 مرات وخسر في المباريات الثلاثة بنتائج 3-1 و4-0 و2-0 على الترتيب.

- تعادل النحاس بفريق الشرقية مع الأهلي 1-1

- خسر النحاس مباراتين أمام الأهلي بعد ذلك، الأولى مع الرجاء 1-4، والثانية 1-2.

- أخر مباراة للنحاس ضد الأهلي كانت في نوفمبر الماضي وفاز المقاولون العرب بهدف نظيف.

اقرا أيضا

قائمة الأهلي – لاسارتي يختار 26 لاعبا لمواجهتي المقاولون والزمالك

سيرة رقمية (2) - اصطدام نجمين وراء ظهور "الذهب" في كتالونيا

الكاف يعلن المواعيد المبدئية لمباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي.. عودة عبد الله جمعة وغياب بوطيب

رسميا - إيقاف أوباما والجزار 3 مباريات وتغريمهما.. وعقوبة ضد أحمد ريان

صفعة أخرى على وجه برشلونة... رسميا - سان جيرمان يضم شافي سيمونز

الدوري المصري الأهلي المقاولون عماد النحاس

نرشح لكم

أخر الأخبار

غالي: لست نادما على عدم المشاركة في كأس العالم.. وكوبر لا أختاره مدربا للجونة 57 ثاتيه | منتخب مصر
الأهلي والزمالك ضد المقاولون والإسماعيلي.. قد نشهد حسم اللقب بعد انتظار 358 يوما 21 دقيقة | الدوري المصري
جوزيه: خلال 20 عاما من تواجدي في مصر الطبيعي أن يفوز الأهلي بالدوري.. والعكس استثناء 22 دقيقة | الدوري المصري
غالي: لم أتفاوض مع لاعبي الأهلي.. اكتفيت بترشيحهم للجونة ونرغب في استمرارهم 30 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 24 يوليو 2019.. مواجهتي الأهلي أمام المقاولون والزمالك ضد الإسماعيلي 35 دقيقة | الدوري المصري
أحمد ياسر ريان: أفضل الجونة إذا لم استمر مع الأهلي.. وغالي تحدث معي بشأن الاعتذار 39 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك