خاص خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وعبد الشافي تمهيدا لعودته

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - الأهلي - الوحدة

يعقد مسؤولو الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر السابق للفريق من أجل الاتفاق على عودته مرة أخرى.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الشافي سيجتمع مع مسؤولي النادي الأبيض بعدما عاد إلى القاهرة من أجل الاتفاق على بنود تعاقده تمهيدا لعودته.

ويرحب اللاعب بالعودة إلى صفوف الزمالك مرة أخرى خاصة بعد نهاية رحلته الاحترافية في السعودية.

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وكان عبد الشافي انتهى تعاقده مع أهلي جدة بنهاية الموسم الماضي ولم يجدد تعاقده لذا فانتقاله سيكون مجانا لأي ناد ينضم له.

وانضم عبد الشافي إلى الزمالك قادما من غزل المحلة في عام 2009 ورحل عنه في 2014 لينضم إلى أهلي جدة معارا قبل أن يتم شرائه نهائيا.

وخلال رحلته الاحترافية في السعودية أعير عبد الشافي صاحب الـ34 عاما من الأهلي إلى الفتح قبل أن يعود لفريق مدينة جدة مرة أخرى في الموسم الماضي.

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