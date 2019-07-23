التاريخ يدعم الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري.. وتفوق للدراويش في أخر 5 مواسم

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 22:51

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - طارق حامد - محمد صادق

يقف التاريخ بجانب الزمالك في مواجهاته أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري، وذلك قبل لقاء الفريقين المرتقب.

الزمالك يلعب ضد الإسماعيلي في المباراة قبل الأخيرة للأبيض في الدوري لموسم 2018/2019.

المنافسة انحصرت على اللقب بين الأهلي والزمالك ويحتاج الأبيض للفوز على الإسماعيلي ثم في مباراة القمة مع تعثر الأحمر أمام المقاولون من أجل التتويج باللقب.

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في الدوري المصري التقى الزمالك مع الإسماعيلي 111 مرة.

الفوز كان من نصيب الأبيض خلال 47 مباراة، بينما حقق الإسماعيلي 32 انتصارا.

وانتهت 32 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

نجح الأبيض في تسجيل 134 هدفا في الشباك الصفراء، بينما سجل الإسماعيلي 115 هدفا في مرمى الزمالك.

تفوق أصفر في أخر 5 مواسم

أخر 5 مواسم في الدوري التفوق كان للإسماعيلي على الزمالك.

وحقق الإسماعيلي 5 انتصارات على الزمالك مقابل فوز واحد فقط للأبيض. وانتهت 3 مواجهات بينهما بالتعادل.

في موسم 2014 خلال دوري المجموعتين حقق الإسماعيلي الفوز على الزمالك بهدف إبراهيم حسن لاعب الأبيض الحالي.

ثم في موسم 2014/2015 تعادل الفريقين في الدور الأول سلبيا، ثم فاز الزمالك بنتجية 3-صفر في الدور الثاني وتوج الأبيض بلقب الدوري.

وعاد الإسماعيلي للتفوق على الأبيض في موسم 2015/2016 وفاز ذهابا وإيابا على الزمالك بهدف دون رد في المباراتين.

أما موسم 2016/2017 انتهت مواجهتي الفريقين بالتعادل السلبي في الدور الأول والثاني للدوري.

وأخيرا في الموسم الماضي فاز الإسماعيلي في مواجهة الدور الأول بهدف دون رد، وفاز أيضا في لقاء الدور الثاني بنتيجة 3-1.

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