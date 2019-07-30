يقترب الزمالك من إتمام الإتفاق مع محمد أوناجم نجم نادي الوداد المغربي.

محمد أونجم النادي : الوداد البيضاوي الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر الاتجاه لضم أوناجم، بعد مفاضلة بينه ومواطنه مراد باتنا لاعب الوحدة الإماراتي.

وعطلت المطالب المادية الكبيرة لباتنا الاتفاق على البنود الشخصية للعقد بين الزمالك واللاعب المغربي.

ليتجه الزمالك لإتمام الاتفاق مع أوناجم صاحب الـ27 عاما، والذي يرغب في خوض تجربة جديدة خارج جدران الوداد.

ويلعب أوناجم في الوداد منذ صيف 2015 بعدما انضم من صفوف شباب أطلس خنيفرة في عقد مدته 5 سنوات.

وتوج أوناجم مع الوداد بالدوري المغربي مرتين موسمي 2016-2017 والموسم الماضي، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا موسم 2016-2017.

وخلال الموسم الماضي، شارك أوناجم في 34 مباراة مع الوداد وسجل 7 أهداف وصنع 15.

ويضم الزمالك بين صفوفه 6 لاعبين أجانب هم حمدي النقاز وفرجاني ساسي وخالد بوطيب والعائدين من الإعارة كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف بالإضافة إلى الوافد الجديد أشرف بنشرقي.

وأعلن الاتحاد المصري فتح باب القيد، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري، وحتى 29 أغسطس المقبل لمدة شهر.

حسب اللائحة الجديدة، سيحق لكل فريق قيد 4 لاعبين أجانب، بالإضافة للاعب فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي يعامل معاملة المصريين. ( اقرأ أكثر )

ومن المقرر أن يعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر صباح الأربعاء، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي انتدبتها الإدارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما سيتم الإعلان أثناء المؤتمر عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو ببيع نهائي. ( اقرأ أكثر )

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