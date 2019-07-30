الصفقة السادسة.. رسميا - بيراميدز يضم أنتوي

أعلن نادي بيراميدز رسميا عن ضم جون أنتوي مهاجم مصر للمقاصة وذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال النادي في بيانه :"يأتي التعاقد مع أنطوي في إطار استراتيجية النادي لدعم فريق الكرة بأهم الصفقات واللاعبين".

وبذلك يكون بيراميدز قد أعلن بشكل رسمي عن ضم 6 صفقات جديدة هذا الموسم وهم أحمد علي من المقاولون العرب وطارق طه من الإسماعيلي وإسلام عيسى من المصري ومحمود حمادة من الإنتاج الحربي ومحمد عطوة من الرائد السعودي بالإضافة للوافد الجديد.

أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون انطوي للانتقال إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به. pic.twitter.com/ndRXCprGmh — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) July 30, 2019

ويلعب أنتوي في مصر للمقاصة منذ 2017 وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 28 مباراة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب أنتوي للإسماعيلي والأهلي وكان هدافا للدوري في موسم 2013-2014 برصيد 11 هدفا وهو يرتدي قميص الدراويش.

وفي 139 مباراة إجمالا في الدوري، للاعب الأسبق للشباب السعودي، سجل أنتوي 68 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة.

وأنتوي هو أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافا في تاريخ الدوري المصري.

وحاول الزمالك ضم مهاجم المقاصة السابق خلال السوق الصيفية الجارية لكن المفاوضات لم تكلل بنجاح بين الطرفين.

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