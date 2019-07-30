الصفقة السادسة.. رسميا - بيراميدز يضم أنتوي

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 15:36

كتب : FilGoal

جون أنطوي

أعلن نادي بيراميدز رسميا عن ضم جون أنتوي مهاجم مصر للمقاصة وذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال النادي في بيانه :"يأتي التعاقد مع أنطوي في إطار استراتيجية النادي لدعم فريق الكرة بأهم الصفقات واللاعبين".

وبذلك يكون بيراميدز قد أعلن بشكل رسمي عن ضم 6 صفقات جديدة هذا الموسم وهم أحمد علي من المقاولون العرب وطارق طه من الإسماعيلي وإسلام عيسى من المصري ومحمود حمادة من الإنتاج الحربي ومحمد عطوة من الرائد السعودي بالإضافة للوافد الجديد.

أخبار متعلقة

ميدو: أنتوي رحل بنسبة 90% إلى بيراميدز.. وحصلنا على استغناء محمد إبراهيم ولكن مصدر بمصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك تراجع عن صفقة أنتوي.. وبيراميدز يريده تقرير غاني: أنتوي يرحل عن مصر للمقاصة بنهاية الموسم

ويلعب أنتوي في مصر للمقاصة منذ 2017 وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 28 مباراة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب أنتوي للإسماعيلي والأهلي وكان هدافا للدوري في موسم 2013-2014 برصيد 11 هدفا وهو يرتدي قميص الدراويش.

وفي 139 مباراة إجمالا في الدوري، للاعب الأسبق للشباب السعودي، سجل أنتوي 68 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة.

وأنتوي هو أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافا في تاريخ الدوري المصري.

وحاول الزمالك ضم مهاجم المقاصة السابق خلال السوق الصيفية الجارية لكن المفاوضات لم تكلل بنجاح بين الطرفين.

اقرأ أيضا:

الزمالك يقترب من ضم جناح الوداد

الأهلي يقيد صفقتيه الجديدتين في القائمة الإفريقية

أرقام في الجول - ما الإضافة التي يقدمها متولي لدفاع الأهلي

مورينيو يكشف سبب رفضه لعدة عروض.. وأمنية المونديال

بالصور - محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول بعد نهاية إجازته

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها 6 دقيقة | إفريقيا
إنبي يعلن ضم 7 صفقات دفعة واحدة للموسم الجديد 19 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف القيمة المالية لانتقال جون أنتوي من مصر للمقاصة إلى بيراميدز 20 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا 29 دقيقة | الدوري المصري
صورة في الجول – أوناجم وبنشرقي يصلان القاهرة لإتمام انتقالهما إلى الزمالك 48 دقيقة | الدوري المصري
كريم العراقي يغيب عن المصري ثلاثة أشهر للإصابة 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك