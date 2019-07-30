لجنة التخطيط بالأهلي: لاسارتي يقيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية

قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي إن اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء مع مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.

وأضاف لموقع ناديه أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية، وأن سيد عبدالحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا.

وأشار إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.

وأكد إسماعيل أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يرسل قائمته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء غدا الأربعاء.

ويضم الأهلي بين صفوفه حاليا 5 أجانب هم معلول وأزارو وجونيور أجايي وجيرالدو بالإضافة إلى الوافد الجديد ديانج.

وأعلن الاتحاد المصري فتح باب القيد، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري، وحتى 29 أغسطس المقبل لمدة شهر.

حسب اللائحة الجديدة، سيحق لكل فريق قيد 4 لاعبين أجانب، بالإضافة للاعب فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي يعامل معاملة المصريين. ( اقرأ أكثر )

كان FilGoal.com كشف عن أن الأهلي يتجه لقيد 24 أو 25 لاعبا فقط في قائمته الإفريقية خلال الأدوار التمهيدية بدوري أبطال افريقيا والتي ستبدأ بمواجهة فريق اطلع برة الجنوب سوادني. ( اقرأ التفاصيل )

ويفتتح الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة خارج ملعبه ضد فريق اطلع برة يوم 11 أغسطس المقبل.

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