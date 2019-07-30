شيرنجهام: من الأفضل لمانشستر يونايتد رحيل بوجبا

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 19:21

كتب : محرر في الجول

بوجبا - مانشستر يونايتد - توتنام

يرى تيدي شيرنجهام مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن من الأفضل لناديه الاستغناء عن بول بوجبا نجم الفريق.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان مينو رايولا وكيل بوجبا قد صرح من قبل أنه أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبة موكله في الرحيل.

وقال شيرنجهام: "الكثير من الجماهير منزعجة من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد".

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وأكمل في تصريحات لـ "توك سبورت" الإنجليزية: "سيكون من الأفضل للجميع أن يرحل".

وأوضح "إذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن".

وأتم "عليهم أن يستخدموا الأموال ويتعاقدوا مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد ليظهر قدرته وجودته".

ولعب شيرنجهام مع مانشستر يونايتد من 1997 حتى 2001.

وشارك شيرنجهام في 153 مباراة مع الشياطين الحمر وسجل 46 هدفا وصنع 19 هدفا.

شيرنجهام كان أحد أبطال نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، إذ سجل هدفا وصنع الأخر في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتصر فيها يونايتد على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف.

ومع رغبة بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد أوضحت "ديلي ميل" أن إدارة الشياطين الحمر قرر زيادة سعر بيع بوجبا ليصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني وهو ما يساوي 200 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

إلا أن سولشاير أكد أن فريقه غير مجبرا على بيع أي لاعب. (طالع التفاصيل)

بول تألق وأبدع في الملاعب الإيطالية قبل أن ينتقل إلى يونايتد في 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وشارك بوجبا في 47 مباراة مع يونايتد بالموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

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