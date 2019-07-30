عقوبات رادعة من تشيلسي لـ6 مشجعين بسبب العنصرية ضد سترلينج

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 18:22

كتب : محرر في الجول

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - الصورة من ليكيب

أعلنت إدارة نادي تشيلسي عن حرمان 6 مشجعين من حضور مباريات الفريق على ملعب ستامفورد بريدج بسبب عنصريتهم ضد رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي.

وأصدر تشيلسي بيانا رسميا جاء فيه حرمان مشجعا من حضور مباريات الفريق مدى الحياة لما بدر منه تجاه سترلينج.

كما حُرم 5 مشجعين أخريين من حضور مباريات تشيلسي لمدة عامين لسبب ذاته.

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وأوضح تشيلسي أن التأخير في إعلان العقوبة جاء حتى لا يتعارض مع تحقيقات أجهزة الشرطة وبعد الاستعانة بخبراء لقراء الشفاه والعودة للفيديو.

وكان سترلينج قد تعرض للعنصرية حين حل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلسي في الجولة 16 للدوري الإنجليزي التي أقيمت يوم 8 ديسمبر الماضي.

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