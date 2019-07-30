سكاي: وكيل ديبالا في إنجلترا من أجل انتقال اللاعب إلى يونايتد.. وموقف لوكاكو

وصل وكيل أعمال باولو ديبالا لاعب يوفنتوس إلى إنجلترا من أجل الاجتماع بمسؤولي مانشستر يونايتد لإتمام صفقة انتقاله إلى الشياطين الحُمر.

وذكر الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو في تقريره لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي أنه حال إتمام الاتفاق على بنود التعاقد الشخصية بين ديبالا ويونايتد فإن مهاجم الأخير روميلو لوكاكو سينتقل في المقابل إلى يوفنتوس.

في الوقت ذاته ذكر الصحفي في "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تانكريدي بالميري أن وكيل ديبالا طلب الحصول على 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا بشكل صافي أي دون احتساب الضرائب.

ماذا حدث؟

روميلو لوكاكو كان مرشح للانتقال إلى إنتر ميلان وأكد المدير الرياضي في النيراتزوري بيبي ماروتا بالفعل أن ناديه قدم عرضا وصفه بالهام ليونايتد لضم اللاعب.

لكن ذكرت التقارير الصحفية أن العرض الذي قدمه إنتر لا يصل للرقم الذي حدده يونايتد والمقدر بـ85 مليون يورو.

هنا وقبل أيام قليلة انتشرت أنباء عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع لوكاكو مع انتقال باولو ديبالا إلى يونايتد في المقابل مع دفع أموال للنادي الإنجليزي.

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