سكاي: وكيل ديبالا في إنجلترا من أجل انتقال اللاعب إلى يونايتد.. وموقف لوكاكو

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 18:15

كتب : رامي جمال

ديبالا - يوفنتوس

وصل وكيل أعمال باولو ديبالا لاعب يوفنتوس إلى إنجلترا من أجل الاجتماع بمسؤولي مانشستر يونايتد لإتمام صفقة انتقاله إلى الشياطين الحُمر.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

روميلو لوكاكو

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس
مانشستر يونايتد

وذكر الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو في تقريره لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي أنه حال إتمام الاتفاق على بنود التعاقد الشخصية بين ديبالا ويونايتد فإن مهاجم الأخير روميلو لوكاكو سينتقل في المقابل إلى يوفنتوس.

في الوقت ذاته ذكر الصحفي في "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تانكريدي بالميري أن وكيل ديبالا طلب الحصول على 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا بشكل صافي أي دون احتساب الضرائب.

أخبار متعلقة

سكاي: رغم تصريحات إنتر.. لوكاكو أقرب للانضمام إلى يوفنتوس إنتر ميلان: قدمنا عرضا هاما ليونايتد من أجل لوكاكو.. ولكن تقرير – هل كانت مسيرة لوكاكو مع مانشستر يونايتد فاشلة

ماذا حدث؟

روميلو لوكاكو كان مرشح للانتقال إلى إنتر ميلان وأكد المدير الرياضي في النيراتزوري بيبي ماروتا بالفعل أن ناديه قدم عرضا وصفه بالهام ليونايتد لضم اللاعب.

لكن ذكرت التقارير الصحفية أن العرض الذي قدمه إنتر لا يصل للرقم الذي حدده يونايتد والمقدر بـ85 مليون يورو.

هنا وقبل أيام قليلة انتشرت أنباء عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع لوكاكو مع انتقال باولو ديبالا إلى يونايتد في المقابل مع دفع أموال للنادي الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن ضم محمود متولي

أرقام في الجول - ما الإضافة التي يقدمها متولي لدفاع الأهلي

رسميا - سان جيرمان يعلن ضم نجم السنغال

تقارير: باوك يضغط على وردة "أكبر شوكة" لقبول عرض بيراميدز

ميسي يوضح حقيقة "الاعتداء عليه مع عائلته"

حوار في الجول – ربيعة يتحدث عن 50% يتمنى تنفيذها لجماهير الأهلي.. وحوار لا ينساه مع الخطيب

ديبالا لوكاكو مانشستر يونايتد يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها 4 دقيقة | إفريقيا
إنبي يعلن ضم 7 صفقات دفعة واحدة للموسم الجديد 16 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف القيمة المالية لانتقال جون أنتوي من مصر للمقاصة إلى بيراميدز 18 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا 27 دقيقة | الدوري المصري
صورة في الجول – أوناجم وبنشرقي يصلان القاهرة لإتمام انتقالهما إلى الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
كريم العراقي يغيب عن المصري ثلاثة أشهر للإصابة 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك