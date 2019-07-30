سكاي: كريستال بالاس يقدم عرضا لمهاجم سيسكا موسكو

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 18:04

كتب : محرر في الجول

فيدور تشالوف

قدم نادي كريستال بالاس عرضا لـ فيدور تشالوف مهاجم سيسكا موسكو الروسي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن النادي قدم عرضا لضم المهاجم الروسي مقابل 14 مليون جنيه استرليني.

وسجل تشالوف صاحب الـ21 عاما 31 هدفا وصنع 15 خلال 89 مباراة خاضها مع كريستال بالاس في كل المسابقات.

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ولم يبرم كريستال بالاس حتى الآن سوى صفقتين، وهما: ستيفن هندرسون حارس نوتنجهام فورست وجوردان أيو جناح سوانسي سيتي.

ويستعد كريستال بالاس للاستغناء عن ويلفرد زاها جناح الفريق.

وكان إيفرتون قد تقدم بعرضه الثاني لضم زاها مقابل 55 مليون جنيه استرليني بالإضافة لـ 2 من لاعبي الفريق لكريستال بالاس.

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