الإحصائيات تتوج صلاح بالحذاء الذهبي للموسم الثالث.. وسيتي يقتنص اللقب

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 17:00

كتب : FilGoal

صلاح مع جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي

استعانت شبكة بي تي سبورت البريطانية بالإحصائيات والأرقام لرسم سيناريو الموسم الجديد في إنجلترا وأوروبا، ومنها توقعت تتويج نجمنا المصري محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي مجددا.

صلاح توج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين.

وتضع شبكة بي تي سبورت سيناريو الموسم بعد الاستعانة بإحصائيات أكبر المتخصصين في هذا المجال، جوجل وأوبتا وسكواكا.

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وتوقع السيناريو فوز الدولي المصري بالجائزة بعد تسجيل 29 هدفا، بفارق 5 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنام أقرب ملاحقيه.

أما على صعيد بطل الدوري فمالت الإحصائيات والأرقام في صف مانشستر سيتي الذي يتوقع تتويجه باللقب الثالث على التوالي بعد منافسة مع ليفربول أيضا.

فيما يسير نيوكاسل وشيفلد يونايتد ونورويتش سيتي في طريق الهبوط.

على صعيد دوري أبطال أوروبا فأن التوقعات توجت ريال مدريد باللقب على حساب بايرن ميونيخ.

وظهر صلاح حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في تدريبات منفردة مع الرباعي العائد معه، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وجيردان شاكيري ونابي كيتا.

وتواجد اسم النجم المصري في قائمة فريقه التي تخوض معسكرا تدريبيا في فرنسا استعدادا لبدء المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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