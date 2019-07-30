تقرير: روما يجهز عرضا لضم إيجوايين

يجهز نادي روما عرضا للتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو إيجوايين مهاجم يوفنتوس بحسب تقرير لصحيفة "كوريري ديللو سبورت".

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الجيالوروسي مستعدين لدفع 36 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين أخرى كراتب سنوي للدولي الأرجنتيني.

إيجوايين لا يبدو عازما على الرحيل رغم أن إدارة النادي تسعى لرحيله، لكنه يحاول البقاء في ظل تواجد مدربه السابق في نابولي وتشيلسي ماوريسيو ساري.

وأوضح تقرير "كوريري ديللو سبورت" أن روما مصمم على التعاقد مع بيبيتا ويحاول إقناع اللاعب خلال الفترة الحالية، كما أظهروا استعدادهم لتقديم عرض جديد.

وكان إيجوايين قد خرج معارا من يوفنتوس قبل انطلاق الموسم الماضي إلى ميلان الإيطالي لمدة موسم كامل، لكن اللاعب انتقل إلى صفوف تشيلسي في يناير الماضي ولمدة ستة أشهر.

وكان إيجوايين قد لعب 18 مباراة مع فريق تشيلسي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وفي النصف الأول من الموسم لعب مع الروسونيري 22 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وانتقال بيبيتا إلى صفوف يوفنتوس من نابولي في صيف 2016 وخاض 105 مباراة ونجح في تسجيل 55 هدفا وصناعة 12 آخرين.

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