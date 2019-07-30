بالصور - محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول بعد نهاية إجازته

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 13:48

كتب : FilGoal

الظهور الأول لمحمد صلاح في تدريبات ليفربول

بعد نحو شهرين.. عاد محمد صلاح نجم ليفربول إلى تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح ترك فريقه بعد نهاية الموسم الماضي بالفوز بدوري أبطال أوروبا وانضم لمنتخب مصر الذي شارك في أمم إفريقيا قبل أن ينال قسطا من الراحة.

وظهر صلاح في تدريبات منفردة مع الرباعي العائد معه، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وجيردان شاكيري ونابي كيتا.

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وتواجد اسم النجم المصري في قائمة فريقه التي تخوض معسكرا تدريبيا في فرنسا استعدادا لبدء المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.

واختار يورجن كلوب المدير الفني للريدز 29 لاعبًا لقائمة معسكر إيفيان هذا الأسبوع، حسب موقع ناديه.

كما عاد الشاب الجزائري ياسر العروسي لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به في لقاء إشبيلية الودي الأسبوع الماضي.

وتوجه الريدز من إدنبره إلى فرنسا يوم الإثنين للاستعداد لمواجهة أولمبيك ليون في جنيف مساء الأربعاء.

يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة الأحد أمام نابولي، لاعب الوسط سيتحدد موقفه خلال هذا الأسبوع.

وجاءت قائمة ليفربول بالشكل التالي:-

أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، ياسر العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، فان دين بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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