فينالدوم: الهزائم الودية مؤلمة لكن علينا الرد أمام سيتي

يتمنى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن يتحول إحباط الهزائم الودية إلى رد فعل إيجابي الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي.

يخوض الريدز مباراته الودية الأخيرة في الصيف أمام ليون يوم الأربعاء، قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا وضع هذه الهزائم خلف ظهرنا. الأمر يتعلق بدقائق المشاركة، والحصول على النتائج. الموسم يبدأ يوم الأحد، ومن المهم بالنسبة لنا الحصول على الثقة. الهزائم الودية مؤلمة، لكن علينا التعلم منها والرد".

وخسر ليفربول 3 مباريات ودية من أصل 4 لعبها خارج إنجلترا استعدادا للموسم الجديد على يد بروسيا دورتموند وإشبيلية ونابولي، علما بأن الفريق تعادل مع سبورتنج لشبونة.

فينالدوم وصف الهزيمة الأخيرة أمام نابولي بالمؤلمة، متابعا "لم تكن أفضل مباراة بالنسبة لنا. قدمنا أداءً سيئاً، ولم نفعل الأشياء الجيدة التي عادة ما نقوم بها. ارتكبنا العديد من الأخطاء استغلها المنافس وسجل منها".

وأتم "نحن نخوض المباريات من أجل الفوز. لم نتحلى بالتركيز بنسبة 100%. إذا لعبت مباراة بشكل جيد وخسرت تكون الأمور مختلفة خاصة في فترة ما قبل الموسم، ولكن إذا خسرت مباراة بهذه الطريقة، تكون مؤلمة".

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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