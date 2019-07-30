خاص الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة الأزمة بين الخطيب ولاسارتي
الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 14:33
كتب : أحمد الخولي
بعض التقارير تحدثت عن خلاف حدث بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومارتين لاسارتي المدير الفني للفريق خلال الاجتماع الذي انعقد بينهما، وسيد عبد الحفيظ كشف حقيقة ذلك.
ونفى مدير الكرة بالنادي الأهلي لـFilGoal.com كافة الأنباء التي تم تدوالها عن حدوث أزمة في اجتماع الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع لاسارتي.
وقال عبد الحفيظ: "الأمور تمت كما خطط لها خلال الاجتماع من مناقشة القائمتين المحلية والإفريقية والتوصل لقرارات حاسمة قبل القيد الإفريقي غدا".
وأضاف "هناك جلسة أخرى سيتم عقدها خلال 24 ساعة من أجل القرارات النهائية".
وشدد "كافة المناقشات كانت إيجابية وهادئة. مندهش للغاية من اختلاق البعض أحداثا وهمية من خيالهم حول ما دار في الاجتماع".
ويحاول الأهلي حسم الأسماء التي ستقيد في قائمته المحلية من أجل ضمها إلى قائمته الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أطلع برة الجنوب سوداني في الدور التمهيدي للبطولة.
وعلم FilGoal.com أن الأهلي استقر على قيد الثنائي أليو ديانج ومحمود متولي - من الصفقات الجديدة - في قائمته الإفريقية.
ويعد متولي ثالث صفقات الأهلي في الصيف الجاري، بعد تجديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي وضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر. ( اقرأ التفاصيل )
ومن المقرر أن يرسل قائمته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء غدا الأربعاء.
ويضم الأهلي بين صفوفه حاليا 5 أجانب هم معلول وأزارو وجونيور أجايي وجيرالدو بالإضافة إلى الوافد الجديد ديانج.
وأعلن الاتحاد المصري فتح باب القيد، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري، وحتى 29 أغسطس المقبل لمدة شهر.
حسب اللائحة الجديدة، سيحق لكل فريق قيد 4 لاعبين أجانب، بالإضافة للاعب فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي يعامل معاملة المصريين. ( اقرأ أكثر )
كان FilGoal.com كشف عن أن الأهلي يتجه لقيد 24 أو 25 لاعبا فقط في قائمته الإفريقية خلال الأدوار التمهيدية بدوري أبطال افريقيا والتي ستبدأ بمواجهة فريق اطلع برة الجنوب سوادني. ( اقرأ التفاصيل )
ويفتتح الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة خارج ملعبه ضد فريق اطلع برة يوم 11 أغسطس المقبل.
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