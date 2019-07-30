بعض التقارير تحدثت عن خلاف حدث بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومارتين لاسارتي المدير الفني للفريق خلال الاجتماع الذي انعقد بينهما، وسيد عبد الحفيظ كشف حقيقة ذلك.

ونفى مدير الكرة بالنادي الأهلي لـFilGoal.com كافة الأنباء التي تم تدوالها عن حدوث أزمة في اجتماع الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع لاسارتي.

وقال عبد الحفيظ: "الأمور تمت كما خطط لها خلال الاجتماع من مناقشة القائمتين المحلية والإفريقية والتوصل لقرارات حاسمة قبل القيد الإفريقي غدا".

وأضاف "هناك جلسة أخرى سيتم عقدها خلال 24 ساعة من أجل القرارات النهائية".