تقرير: مالكوم على بعد خطوات من زينيت

اقترب نادي زينيت الروسي من التعاقد مع البرازيلي مالكوم جناح برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

مالكوم فيليبي النادي : برشلونة زينيت

صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن خافيير ريبالتا المدير الرياضي للفريق الروسي تواجد في برشلونة من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

النادي الروسي قدم عرضا بـ35 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين كحوافز ومتغيرات، وسيحصل مالكوم على راتب سنوي يقدر بـ6 ملايين يورو.

لكن برشلونة يرغب في الحصول على 41 مليون يورو إضافة إلى 4 ملايين كمتغيرات، لذا ما تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

مالكوم توصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الروسي على التعاقد لمدة 5 سنوات، وبرشلونة يحاول إقناعه بالنظر للعروض الأخرى وخاصة إيفرتون الذي قدم 40 مليون يورو ومستعد لرفع سعره.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى برشلونة قادما من بوردو في صيف 2018 بمبلغ 41 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2023.

ولم يجد الجناح البرازيلي مكانا في تشكيل برشلونة الأساسي خلال الموسم الماضي وكانت مشاركاته قليلة للغاية، إذ أنه لعب 24 مباراة في كل المسابقات أغلبها كبديل وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، ذكرت في وقت سابق أن مالكوم لاعب برشلونة عرض نفسه على روما عبر وسيط (غير وكيله) لينتقل إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

وضع مالكوم تأزم أكثر مع استقدام الفرنسي أنطوان جريزمان في الصيف الحالي، ليتقلص عدد الدقائق المتوقَع حصوله عليها.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن ضم محمود متولي

أرقام في الجول - ما الإضافة التي يقدمها متولي لدفاع الأهلي

رسميا - سان جيرمان يعلن ضم نجم السنغال

تقارير: باوك يضغط على وردة "أكبر شوكة" لقبول عرض بيراميدز

ميسي يوضح حقيقة "الاعتداء عليه مع عائلته"

حوار في الجول – ربيعة يتحدث عن 50% يتمنى تنفيذها لجماهير الأهلي.. وحوار لا ينساه مع الخطيب