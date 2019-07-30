تقرير: مهاجم ليفربول في طريقه إلى طرابزون سبور

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 13:37

كتب : FilGoal

دانيل ستوريدج مع ليفربول أمام بلاكبيرن

يقترب دانييل ستوريدج من الانتقال إلى الدوري التركي بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وكشفت شبكة ESPN وفق مصادرها أن نادي طرابزون سبور التركي وصل لمراحل متقدمة في التفاوض مع ستوريدج من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح التقرير أن وكيل ستوريدج عقد أكثر من جلسة مع مسؤولي النادي التركي للاتفاق على تفاصيل التعاقد.

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وأشار التقرير إلى أن طرابزون وعد ستوريدج بعقد لمدة موسمين قابل للتمديد لموسم ثالث.

هناك عدة أندية أبدت رغبتها في ضم ستوريدج مثل أستون فيلا من الدوري الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي وبولونيا الإيطالي.

وسجل ستوريدج 67 هدفا في 160 مباراة مع ليفربول في ستة مواسم ونصف الموسم.

وأنهى البالغ من العمر 29 عاما مسيرته مع الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يونيو الماضي.

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