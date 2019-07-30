سكاي: رغم تصريحات إنتر.. لوكاكو أقرب للانضمام إلى يوفنتوس

لا يزال الحديث بشأن مستقبل روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد مستمرا حتى اللحظة، ووجهته يبدو أنها لم تتحدد بعد.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية أفادت أنه رغم تصريحات نادي إنتر متمثلة في مديره الرياضي بيبي ماروتا بشأن مواصلة العمل على ضم البلجيكي إلا أنه قد يحدث انعطافا في الطرق.

سكاي ذكرت أن يوفنتوس الأقرب لضم لوكاكو في هذه اللحظة وفقا لما علمته من مصادرها، والسبب يرجع إلى إدخال باولو ديبالا في الصفقة.

ديبالا لا يرغب في الرحيل وقرر عقد جلسة مع المدرب ماوريسيو ساري قبل اتخاذ أي قرار، لكن إدارة البيانكونيري تحاول إقناعه بالرحيل.

ماذا إن رفض ديبالا الرحيل؟ يوفنتوس مستعد لتلبية مطالب يونايتد المالية ولكنه يبحث موقف مهاجميه المتواجدين حاليا واحتمالية رحيل أي منهم.

يذكر أن آخر عرض تقدم به إنتر ميلان ليونايتد هو 60 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين أخرى كإضافات وهو ما لم يقبله النادي الإنجليزي.

ويريد يونايتد الحصول على 85 مليون يورو وأعطى إنتر مهلة قبل أن يرفض مناقشة عروض أخرى لمهاجمه البلجيكي.

لوكاكو البالغ من العمر 26 عاما لعب مع يونايتد 96 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالهم 42 هدفا.

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